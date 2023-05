Unió de Pagesos ha convocat dues tractorades previstes per avui i dimarts de la setmana vinent per a exigir una resposta urgent a l’Estat davant l’episodi de sequera que afecta greument la pagesia del país.

El sindicat va criticar ahir la «incertesa» sobre l’abast de la manca d’aigua i va reclamar al govern espanyol que «clarifiqui» l’escenari que hi ha i que «prengui mesures» perquè la pagesia pugui tirar endavant. A més de transparència, el sindicat també va demanar a l’Estat que «assumeixi responsabilitats» per la «mala gestió de l’aigua» que, segons consideren, ha fet la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). Sobre aquest gestió, va criticar que s’hagi permès a les centrals hidroelèctriques buidar els pantans per a generar electricitat. De fet, el sindicat ha organitzat les dues tractorades després de no haver rebut cap resposta per part del govern espanyol al paquet de mesures per abordar la sequera que el sindicat, a través de la seva coordinadora estatal d’Unió d’Unions, va fer arribar a govern de l’Estat.

La primera mobilització tindrà lloc avui i es durà a terme a Girona, Lleida, Tarragona i Vic. En el cas de Girona, s’ha convocat una concentració a dos quarts de dotze del matí davant de la Subdelegació del Govern. En el cas de Lleida, la tractorada sortirà de les diverses capitals i municipis de Ponent fins arribar a Lleida a l’esplanada de davant del Decatlhon, on les diverses columnes de vehicles s’ajuntaran. Cap a dos quarts de deu del matí està previst que la protesta surti d’aquest punt i recorri el pont de la Universitat fins acabar davant de la subdelegació del govern espanyol, a la plaça de la Pau.

A banda de reivindicar ajuts directes al govern de l’Estat per a fer front a la sequera, la protesta també exigirà aturar i escalar l’entrada en vigor de l’augment de la burocràcia estatal que, segons el sindicat, implica el Quadern digital d’explotació.

En el cas de la mobilització del proper 16 de maig, la marxa sortirà de diversos punts de Catalunya i acabarà a Saragossa, davant la seu de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, on el sindicat espera poder mantenir una trobada amb representants d’aquest òrgan, tal com reclamen des de fa setmanes.

Assumir les conseqüències

Des d’Unió de Pagesos van assenyalar que les dues protestes volen, per una banda, demanar «responsabilitat i transparència» perquè la CHE informi de la gestió que ha fet dels recursos hídrics de la conca de l’Ebre en els darrers mesos. I de l’altra volen «pressionar» perquè el govern espanyol «assumeixi» les conseqüències d’aquesta gestió. També han convidat a la resta d’associacions agràries a sumar-se a la protesta.

«Amb fe no vivim, vivim de realitats i el sector de la pagesia necessita respostes i les necessita ja», va indicar el coordinador del sindicat, Joan Caball, que va criticar la «mala planificació» i les mesures contradictòries que s’han pres en les darreres setmanes. «No pot ser que al sector de la fruita li diguem que avui tindrà aigua per mantenir els arbres, demà per mantenir els arbres i la collita, i l’endemà ni per una cosa ni per l’altra», va asseverar Caball.

Des de sindicat també urgeixen l’Estat a aplicar mesures davant la seva preocupació per la possibilitat que les restriccions de reg que afecten el canal d’Urgell i el Segarra-Garrigues es puguin estendre a la resta d’infraestructures hidràuliques del territori, com ara els canals de Catalunya-Aragó i el de Pinyana, o fins i tot a la séquia Auxiliar del canal d’Urgell. Van alertar que si no s’actua, una part de la pagesia abandonarà els camps.