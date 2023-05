La vaga de funcionaris de justícia convocada pels sindicats que té lloc a tot l’Estat ha provocat la suspensió de judicis a la província de Girona. La secció quarta de l’Audiència de Girona ha hagut de tornar a assenyalar un judici per d’aquí a tres setmanes perquè no tenien funcionaris per celebrar la vista.

El judici en qüestió és d’un presumpte cas d’estafa de 2017 a Lloret de Mar. Segons la fiscalia, un mecànic va vendre’s el cotxe d’un client al·legant que necessitava els diners. Llavors, un segon acusat, amb antecedents per estafes, s’hauria fet passar pel propietari del vehicle i l’hauria venut per 1.000 euros. El mecànic s’enfronta a 2 anys de presó, i el venedor a 7 anys de presó. La vaga va començar divendres i s’allargarà de dimarts a dijous durant dues setmanes. Els funcionaris reclamen millores laborals i negociar la nova Llei Orgànica d’Eficiència Organitzativa (LOEO), que preveu reorganitzar les funcions del Sistema Judicial. Els sindicats critiquen que no se'ls ha cridat a asseure's a la taula de negociació. D'altra banda, el pròxim 16 de maig hauria de començar l’aturada de jutges i fiscals si no arriben a un acord amb el Ministeri de Justícia i el d'Hisenda. Reclamen millores salarials i també més recursos pel Sistema Judicial. La crisi a la Justícia encén una onada de protestes i vagues als jutjats Les associacions de jutges i fiscals s'han reunit dues vegades amb els ministeris de Justícia i d’Hisenda, i per ara no han tancat cap acord. Les associacions han rebutjat les dues propostes, l'última de la qual proposava un increment de 46,2 milions d’euros als salaris d’ambdós col·lectius, amb increments d'entre 350 i 490 euros al mes. Demà ambdues parts tornaran a asseure's.