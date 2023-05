La probabilitat que els joves pateixin un trastorn mental ha mostrat una tendència creixent en els darrers anys i s’ha accentuat amb les conseqüències de la pandèmia. El 15,9% d’aquest sector de la població va declarar el 2021 haver patit algun trastorn de salut mental, dada que es va gairebé duplicar des del 2017.

Els problemes que impacten en el benestar emocional dels adolescents són de diferents tipus. D’una banda, hi ha els trastorns mentals, com els trastorns de l’espectre de l’autisme, els trastorns psicòtics, el TDAH, o els trastorns de la conducta alimentària, gran part dels quals (75%) s’inicien a la infància i primera joventut.

Els especialistes en desenvolupament infantil i juvenil han identificat la resiliència com un constructe, amb validesa científica i que engloba tot un seguit d’eines personals (capacitats socioemocionals i cognitives) que determinen el nivell de vulnerabilitat personal davant de les dificultats i esdeveniments vitals que generen desequilibri i malestar.

D’altra banda, l’aïllament social i l’impacte econòmic i social són alguns dels factors de risc de suïcidi més determinants. La pandèmia de la covid-19 va fer que s’accentuessin i, com a conseqüència, han repercutit directament en la vida de milions de persones. Segons dades del Codi Risc Suïcidi de Catalunya, en l’any posterior de la pandèmia hi va haver un creixement de temptatives de suïcidi (temptatives autolítiques) en adolescents noies d’entre 12 i 18 anys del 195% respecte de l’any anterior. En nois també es va detectar increment, però menor, en un 10%.

El projecte s’iniciarà amb els adolescents de 12 anys per poder treballar la prevenció en salut emocional

Per tot això, l’hospital Sant Joan de Déu ha posat en marxa un programa que té com a objectiu promoure el benestar emocional dels joves d’entre 12 i 16 anys, i fomentar la sensibilització social per tal que la seva salut mental sigui una prioritat a l’entorn educatiu. Les actuacions previstes en aquest programa, que està dirigit a tota la comunitat educativa i tindrà una durada superior als tres anys, es duran a terme a un centenar de centres de Catalunya, entre els quals hi ha alguns instituts de les comarques gironines, la Comunitat de Madrid i altres zones d’Espanya.

Formació a doncents i famílies

El programa s’iniciarà amb els infants de 12 anys, perquè es considera que es troben en un període evolutiu caracteritzat per una gran neuroplasticitat i una gran capacitat per aprendre, que són claus per treballar en prevenció. Els seus familiars, mestres i altres agents de socialització rebran formació en promoció i desenvolupament d’habilitats de resiliència per part dels especialistes de Sant Joan de Déu, perquè puguin posar en marxa el programa de manera autònoma en el context educatiu.

Un cop implementades les activitats d’adquisició d’aquestes habilitats, els adolescents i els cuidadors lliuraran les eines i recomanacions per a desenvolupar un pla d’acció que permeti incorporar els aprenentatges a la cultura dels centres, perquè el benestar emocional es converteixi en un més dels eixos principals del seu projecte educatiu. El projecte inclourà l’organització d’espais de reflexió, debat i intercanvi de coneixement en què participaran representants de l’administració pública; especialistes en desenvolupament i salut mental infantojuvenil, pedagogia i educació emocional; joves, agents socials i ciutadans en general.