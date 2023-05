Els alumnes del 2n curs del Cicle Mitjà de Revestiments Murals de l’Escola d’Art d’Olot han dut a terme un mural de gran format per reivindicar la lluita contra la violència masclista. El mural es va pintar entre el 17 i el 21 d’abril, i s’ha dut a terme dins un concurs promogut per la ONG Medicus Mundi Mediterrània. La presentació oficial del projecte es farà el divendres amb el primer Encontre Artístic Internacional organitzat per l’ONG i l’Escola d’Art d’Olot.

La proposta artística creada pels alumnes té per nom «SHE», ella en anglès, un pronom que inclou dones i totes les persones que s’hi senten. El mural, de gran format, vol ajudar a visibilitzar aquesta necessitat d’alliberament de l’opressió masclista, fent reflexionar als espectadors i col·laborant així en la lluita i la prevenció de la violència masclista. El projecte, a més, té la participació de la Dalal Mitwally; una artista de Jordània i de renom internacional en l’art mural. Aquesta artista internacional també col·laborarà amb la realització d’un altre mural participatiu en un espai continu al dels alumnes de l’Escola d’Art d’Olot. Des d’ahir i fins al 12 prepararan el segon mural.