La secció tercera de l'Audiència de Girona ha jutjat dos acusats de buidar-li el compte corrent a un veí d'Olot de 80 anys en un període de mesos abans del 20 d'agost de 2015, quan els fets van ser denunciats. La fiscalia acusa una dona d'haver-li fet creure durant mesos que tenia problemes econòmics i que necessitava la seva ajuda per resoldre fiances judicials i policials, factures mèdiques o despeses d'un accident de cotxe. Ambdós es coneixien d'haver treballat junts anys enrere i la víctima hauria accedit a ajudar-la pensant que li tornaria els diners. De fet, la dona li havia dit que estava pendent de cobrar una indemnització i que llavors podria eixugar el deute amb ell. Però els diners no van tornar mai i la víctima va acabar amb 140 euros al compte. Així ho assegura la fiscalia, que també assenyala un segon acusat que hauria fet d'intermediari i hauria recollit totes les quantitats en mà.

Ambdós s'enfronten a penes de 6 anys de presó per un delicte continuat d'estafa agreujada. Amb tot, no han volgut donar la seva versió al tribunal i s'han acollit al seu dret a no declarar. La víctima, per la seva banda, tampoc ha pogut explicar els fets perquè ha mort. No ho va fer tampoc durant la instrucció, i només consta la seva denúncia policial i el que han declarat diversos testimonis durant el judici, entre els quals l'empleat de banc que va trucar la policia i els policies locals que van dur a terme l'atestat.

El dia que es va posar la denúncia policial la víctima havia anat al banc, un cop més, a demanar que li retiressin diners. Necessitava 5.500 euros, però ja no li quedaven diners al compte, i li va demanar a l'empleat que li concedís un crèdit posant de garantia el seu pis. El treballador, que segons ha explicat durant la vista, li havia alertat diversos cops que era víctima d'una estafa, va instar-lo a no fer-ho: "vaig dir-li que ja li ho havien tret tot i que no volia que també li traguessin el que no era seu". Llavors, "es va ensorrar i vaig proposar-li de trucar a la policia, i va acceptar", ha manifestat.

Una instrucció "ineficient"

De fet, l'advocat de la defensa ha posat de manifest que s'ha fet una instrucció "ineficient", ja que "no hi ha cap prova que acrediti que les quantitats que va retirar anessin a parar a la butxaca dels acusats". I aquest és el nucli de la qüestió, perquè la defensa sosté que de l'únic que hi ha proves és que la víctima va treure prop de 200.000 euros del seu compte. "No s'han fet diligències per esbrinar si els diners es van ingressar a comptes corrents dels causats o per determinar si es van utilitzar per comprar-se cotxes de luxe o altres", ha criticat. Per això, demana que s'absolgui els acusats de tots els càrrecs.

La fiscalia, per la seva banda, sosté que ambdós acusats van aprofitar-se de l'edat de la víctima i de la seva capacitat econòmica per estafar-lo, i que els resultava la "víctima perfecta". A través d'un entramat on hi havia un tercer implicat que s'hauria fet passar per una treballadora d'un banc per oferir-li una sensació de confiança, hauria estat qui hauria instat la víctima en retirar els diners i donar-los a l'home que feia d'intermediari.