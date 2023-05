Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

Una nova edició de Girona, Temps de Flors · Fins diumenge 21 · Girona

Avui es dona el tret de sortida a la 68ena edició d'un certamen que compta amb 126 muntatges.

Aquesta edició recupera alguns punts com ara patis tancats durant la pandèmia i que no es van obrir l'any passat. Com a novetat hi ha la incorporació de l'antic teatre i sala de ball Odeon i es podran tornar a visitar espais interiors com el Museu d'Història de Girona, la Casa Lleó Avinay, l'església de sant Lluc, l'edifici Díaz Tarragó, la Casa Martínez Davalillos i el Museu d'Història dels Jueus. Els horaris d'obertura dels espais seran de deu del matí a deu de la nit. Els dissabtes i el dimecres 17 de maig l'horari nocturn s'ampliarà fins a mitjanit.

Torna el Girona a Cappella · Fins diumenge 21 · Plaça Independència i altres espais, Girona

El grup suec Rignmasters actuarà a l’onzena edició del festival internacional Girona A Capella, que tindrà lloc entre aquest dissabte i el pròxim diumenge 21 de maig. El certamen portarà a la ciutat alguns dels referents de la música sense instruments, només utilitzant la veu. La cita recupera la normalitat després de la pandèmia i muntarà els escenaris al monestir de Sant Daniel, a la Casa de Cultura i l’auditori de Girona. En la programació de l’onzena edició del festival també hi actuarà el cor Geriona, amb un concert exclusivament a capella i la formació ugandesa Aba Taano, sorgida del projecte humanitari «Música per a salvar vides».

Carlota Flâneur · Dissabte 13 a les 19:30h · Ateneu 24 de Juny, Girona

La jove cantautora Carlota Flâneur clourà aquest dissabte el cicle Concerts de Primavera de l’Ateneu 24 de Juny. La barcelonina presentarà en directe el seu debut en llarg, el celebrat Uncertainty.

Begur en Flor · Dissabte 13 i diumenge 14 · Begur

Arriba la novena edició de Begur en Flor per a guarnir, un any més, els carrers, places i racons del municipi amb flors, colors i alegria. Durant tres dies es podrà gaudir de nombroses activitats per a tota la família, actuacions musicals en directe, tallers per a totes les edats, concursos, conferències, sessions de ioga davant del mar, cinema, visites guiades, un vermut musical… i molt més. Consulteu el programa aquí.

Terra de Mar · Dissabte 13 i diumenge 14 · Palamós

L'edició 2023 del festival mariner Palamós Terra de Mar està dedicada al salvament marítim, un homenatge a tots aquells col·lectius i institucions que han vetllat i vetllen per la seguretat de la vida i les embarcacions a mar. Al llarg del cap de setmana, el municipi baix-empordanès acollirà un reconeixement a la seva feina, al costat d'un munt d'activitats que ens faran gaudir del mar en totes les seves dimensions. Consulteu el programa del festival aquí.

Revolta dels Segadors · Dissabte 13 i diumenge 14 · Santa Coloma de Farners

Coincidint amb el segon cap de setmana de maig, Santa Coloma commemora els fets històrics que van succeir a la comarca. Hi haurà campaments dels segadors i es podrà gaudir de xerrades, exposicions, visites guiades, mostres de cultura popular, jocs i espectacles familiars o concerts.

Festa Major de Sant Eudald · Fins diumenge 14 · Ripoll

La capital del Ripollès celebra aquest cap de setmana la seva festa major, dedicada a Sant Eudald, amb un bon grapat d'activitats per a tots els públics, incloent-hi concerts, correfoc, sardanes i activitats per al públic familiar. Consulta la programació aquí.

Arrenca la Festa Major · Fins dilluns 22 · Vilablareix

Del 13 al 22 de maig Vilablareix celebra la Festa Major amb un programa carregat d’activitats. Aquest primer cap de setmana hi haurà la caminada nocturna, el concurs de plantes i flors, el vermut musical amb Litus3, sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí, i havaneres amb Peix Fregit.

«L’amic retrobat» · Dissabte 13 a les 20:30h · Teatre de Bescanó

L’actor Jordi Martínez protagonitza, amb Quim Àvila i Joan Amargós, aquesta història d’amistat i descoberta, però també un record a un dels capítols més foscos del segle XX i un toc d’alerta a com determinades ideologies poden dinamitar el respecte, la convivència comuna i els cercles i espais íntims.