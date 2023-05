Mexicana establerta a Madrid des de fa 12 anys, mare de 2 fills, llicenciada en Comunicació de professió, va treballar durant més de 15 anys a Televisa. Després de ser mare va haver de fer un gir a la seva professió i reinventar-se. També serà una de les ponents de l’eWoman, que tindrà lloc el pròxim 18 de maig a l‘Auditori Caixabank, al carrer de la Creu núm. 31 de Girona, a partir de les 10 h del matí. L’esdeveniment està organitzat per Diari de Girona i Prensa Ibérica. L’acte està impulsat per Caixabank. El patrocinador principal és Toni Pons i compta amb la col·laboració d’Igrup i Prat Sàbat Advocats. Es pot fer la inscripció a eWoman Girona.

Podria explicar-nos una mica més sobre la teva trajectòria professional i com va decidir fer el salt de Televisa a la disciplina positiva i l’organització d’esdeveniments?

De professió sóc llicenciada en Ciències de la comunicació amb Màster en Direcció comercial i Màrqueting. Vaig treballar més de 15 anys a Televisa en diferents àrees, tant a la part de producció, màrqueting, organització d’esdeveniments i distribució i creació de continguts. Fa sis anys em vaig convertir en mare per primera vegada i la meva vida va fer un gir radical. Vaig començar a fer activitats amb el meu bebè i altres mares i els seus fills. Em vagi adonar que hi havia necessitat d’informació professional. Va ser com vaig trobar Andares, un espai on s’afavoreix el desenvolupament de nadons i nens els primers 6 anys de vida mitjançant una metodologia de joc especialitzada. Per a mi era molt important poder acompanyar els pares a entendre totes les etapes i processos emocionals que passen els nens els primers 6 anys de vida. I va ser quan vaig conèixer la Disciplina Positiva, un programa dissenyat per ajudar els pares a desenvolupar habilitats i competències per exercir el seu rol amb una mirada de respecte, afecte i fermesa, canviant la mirada cap a l’educació.

Com ha estat la seva experiència com a mare i professional alhora? Creu que hi ha una consciència més gran sobre la importància de la conciliació laboral i familiar en la societat actual?

No és fàcil però es pot. De vegades t’oblides de tu mateixa, i crec que és molt important trobar el balanç entre la teva vida com a mare, dona i treballadora. Quan oblides algun d’aquests elements, les coses no van bé. Potser hi ha més consciència però encara falta molt, i crec que també falten factors que per a mi són essencials: calen r recursos i eines que puguin ajudar les mares i pares a gestionar el dia a dia amb els fills des d’una visió diferent i de connexió. Sabies que l’índex d’estrès més gran dels pares és perquè no saben com gestionar els comportaments dels seus fills?

Com a directora d’Andares & Co, ens podria parlar una mica més sobre els serveis que ofereix la seva empresa i com els va adaptar a la pandèmia?

Oferim grups de joc per a nadons i nens, on afavorim i potenciem el desenvolupament dels nens els primers 6 anys de vida en totes les àrees de desenvolupament de manera integral, cadascun dels nostres grups estan organitzats per edat i desenvolupament, en què connectem amb ells mitjançant activitats lúdiques, dissenyades específicament per a l’etapa on es troben. També oferim assessoraments personalitzats a famílies per tractar situacions, preocupacions o dubtes que tinguin per gestionar el dia amb els seus fills.

Per tant, el contacte amb les famílies és permanent.

La nostra feina en un 70% és presencial, amb nens tan petits em sembla inimaginable posar-los a jugar de manera en línia, per la qual cosa el que fèiem eren trobades amb les mares i pares, on donàvem recursos de jocs i activitats que podien fer amb els seus fills. Per altra banda oferim un espai on els pares ens podien exposar situacions o comportaments que s’anaven presentant i els donàvem consells pràctics perquè poguessin posar en pràctica i així setmanalment els anàvem acompanyant.

Ha parlat sobre la importància de la disciplina positiva a l’educació dels fills. Podria explicar-nos en què consisteix aquesta tècnica i per què és tan efectiva?

La Disciplina Positiva és un programa dissenyat per donar recursos i eines als pares. És l’únic programa de criança que té en compte «la creença que hi ha darrere de cada comportament». Això vol dir que quan els nostres tenen un mal comportament és perquè ens estan volent dir alguna cosa que encara no poden per manca de maduresa, alguna crida d’atenció o estan expressant alguna cosa... La Disciplina Positiva va a l’origen del problema per poder abordar-ho des d’aquí, moltes vegades aquestes conductes vénen des de la resposta que nosaltres els donem i la manera com ho fem. Quan els nostres fills no es porten com volem, hem de tenir present que ells responen fent això, com nens que són. La Disciplina Positiva promou en els nens la responsabilitat, autocontrol i habilitats de vida.