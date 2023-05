Les víctimes de violència masclista van a l’alça amb 458 ateses a Girona en 3 mesos

Les dades parlen per si soles: la policia atén de mitjana cinc dones cada dia com a víctimes de violència masclista a les comarques gironines. Durant el primer trimestre, n’ha tractat 458. És una suma que supera i de llarg, l’assolida l’any passat. L’increment és del 19,5% respecte a les 383 ateses durant els primers tres mesos de 2022.

Tots els indicadors policials referents a la violència masclista en l’àmbit de la parella han crescut durant els primers tres mesos de l’any. Aquesta dinàmica a l’alça mostra, d’una banda, que les dades poden haver pujat gràcies al fet que les víctimes denuncien cada cop més la situació de maltractament que viuen i, per tant, hi poden haver més detencions, entre altres.Però, en canvi, hi ha un vessant clarament negatiu, aquesta xacra està ben arrelada a la societat.

Una mostra d’això és que les denúncies també han anat en augment i s’han assolit les 418 entre el gener i el març. Això suposa una pujada del 13,6% respecte al mateix període de l’any passat (368) i per tant, la policia en gestiona més de quatre de mitjana cada dia.

El nombre de maltractadors detinguts també ha viscut un creixement rellevant durant el primer trimestre. La policia ha realitzat més d’una detenció al dia i la xifra global suma 149 arrestos a la Regió Policial de Girona. Suposen un 15,6% més que l’any passat. Dels arrestats, només un d’ells era menor d’edat.

Un altre aspecte dels indicadors policials a destacar és el trencament de condemna. Aquest es produeix quan un maltractador no respecta les mesures que imposa el jutge com ara la de prohibició de comunicació o la d’allunyament amb la víctima .

Aquest indicador policial és el que ha augmentat més el primer trimestre: s’ha passat de 38 a 53 casos en un any. Això representa un creixement del 39,4% d’aquest tipus de fet. Un tema preocupant si es té en compte que si un maltractador no fa cas a les mesures cautelars del jutge, pot acabar posant en perill a la víctima.

Pel que fa a víctimes mortals enguany no s’ha hagut de lamentar cap mort per feminicidi. En canvi, el 2022 va tancar amb un total de tres dones assassinades en l’àmbit de la violència masclista.

Les dades del primer trimestre dels indicadors policials són molt elevades i cal recordar que el 2022 es va tancar també amb aquesta tendència. De fet, el 2022 va ser de rècord de denúncies. Es va acomiadar amb una xifra mai vista fins llavors, amb 1.749 demandes de víctimes d’aquesta xacra. La xifra anual a la Regió Policial de Girona anteriorment s’havia mogut en poc més de 1.500 denúncies de mitjana. Per tant, no seria estrany que enguany se segueixi pel mateix camí a l’alça.

Més víctimes familiars

La violència en l’àmbit familiar també segueix pujant. En aquest cas, la majoria d’indicadors pugen amb l’excepció dels trencaments de condemna, ja que s’ha tancat amb un cas menys (7) que el primer trimestre de l’any passat. El nombre de víctimes, en canvi, és l’indicador que ha patit un creixement exponencial més acusat. Passant de 79 a 103, un 30,3% més de dones ateses que l’any 2022. També s'han incrementat les denúncies (18,75%) i s'ha arribat a les 76 en tres mesos a la Regió. Les detencions també han anat a l'alça (4,3%), en el cas dels adults se n'han fet 22 i també hi ha hagut dos menors arrestats. Tampoc s'ha produït cap víctima mortal.