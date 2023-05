El Ministeri de Sanitat ja ha fet públiques les adjudicacions finals definitives del MIR 2023, després que es fes una segona tria extraordinària per les 202 places vacants de Metges de Família. Finalment, n’han quedat 131 de desertes a tot Espanya, dues de les quals són de Girona, una de l’Institut Català de la Salut i l’altra del Baix Empordà. En el conjunt d’Espanya, en són 38 més que el 2022, quan es van quedar 93 places buides. A tot Catalunya n’han quedat vuit de desertes, per tant una quarta part correspon a Girona.

Cal recordar que la Generalitat incentivava les places més allunyades de Barcelona amb un plus econòmic però no la mesura no ha sigut suficient. En el cas de la Regió Sanitària de Girona, l’import extra és de 9.000 euros anual.

Com a conseqüència, el ministre de Sanitat, José Manuel Miñones, ha demanat a cada comunitat autònoma que pensi estratègies per a suplir aquest dèficit.