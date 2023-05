És innegable que la intel·ligència artificial ha revolucionat la societat moderna fins a tal punt que cada vegada hi ha més àmbits que en depenen. A més, va guanyant pes en el món laboral i, darrerament, se’n sent molt a parlar en el sector sanitari, ja que el seu ús ja és una realitat que es pot aplicar a les consultes. No obstant, està tan avançada com per poder substituir el propi facultatiu?

El debat està obert després que hagi sortit una nova eina per a emetre diagnòstics i altres tècniques que s’estan implementant a hospitals, com per exemple el Parc Taulí, que aposta per la intel·ligència artificial en la gestió del servei d’urgències. Amb aquesta nova eina, l’equip d’infermeria orienta i tracta pacients amb patologies de baixa complexitat i elevada incidència com: cervicàlgies, esquinços de turmell, infeccions orina, vertigen, entre d’altres; disminuint, significativament, els temps d’espera sense perdre la qualitat i seguretat de l’assistència sanitària. Per altra banda, un estudi de la Cambra de Comerç va determinar que la implementació progressiva de la intel·ligència artificial al sistema sanitari català en col·laboració amb els professionals de la salut pública, podria potencialment estalviar cada any 3.000 milions d’euros. Defensen que els professionals podrien dedicar més temps a activitats de més valor. Tots aquests progressos han posat en alerta els metges, que veuen amenaçades les seves competències amb l’arribada del «doctor robot», segons anomenen. D’entrada es neguen en rotund al fet que la intel·ligència artificial pugui substituir-los. «Com tota tecnologia pot ser una bona eina de suport però en cap cas els metges som insubstituïbles, bàsicament perquè tractem amb persones i això no ho pot fer una màquina», adverteix Rosa Maria Jaumà, delegada a Girona del sindicat Metges de Catalunya. Afegeix que aquesta «no és la solució» per a solucionar el dèficit de professionals i no poden acceptar «prescriure medicaments a distància sense haver atès els pacients». És per això que considera que, al final, sempre acaba fent falta el vistiplau del facultatiu.