Els Mossos d’Esquadra han detingut dues persones a Cornellà del Terri i una a Bescanó per dos cultius interiors de marihuana.

El primer cas és del dia 13 de setembre, quan els Mossos de la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona (URMA) van anar a fer una inspecció administrativa en un taller mecànic de Bescanó. Aquesta tenia l'objectiu de comprovar la correcta gestió de residus en aquest establiment i es van trobar amb la sorpresa: hi havia un cultiu amb 700 plantes de marihuana a l’interior.

La descoberta va arribar mentre els policies feien les comprovacions del local i van sentir el soroll de màquines d’aire condicionat, van percebre olor de marihuana i van trobar en el magatzem del pis superior la plantació. El responsable, un home de 29 anys, va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

Plantació en uns pisos de Cornellà

D'altra banda, agents de la Unitat d’Investigació de la Comissaria de Girona van detenir l'endemà a Cornellà del Terri, una dona i un home de 41 i 53 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Fruit d’una investigació prèvia, els Mossos van concloure aquest setembre que en dos domicilis de Cornellà hi havia una plantació interior i intensiva de marihuana. El 14 de setembre es van dur a terme dues entrades i perquisicions als esmentats habitatges amb la participació d’efectius de la Unitat d’Investigació, de la Unitat de Seguretat Ciutadana i l’ARRO (Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona). Els policies van arrestar un home i una dona com a responsables del cultiu i del tràfic de drogues.

També van localitzar 525 plantes de marihuana i tot d’aparells necessaris per al cultiu d’aquesta planta com, transformadors, focus, fertilitzants, filtres de carbó, extractors i ventiladors. A més, els agents van localitzar diverses armes blanques, una destral i una defensa elèctrica. Tanmateix, els mossos van constatar amb la companyia elèctrica que hi havia defraudació de fluid elèctric, ja que hi havia l’escomesa de la llum connectada fraudulentament.

Totes les persones detingudes van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Girona.