Les quatre audiències provincials catalanes han reduït la pena a almenys 110 condemnats per delictes sexuals des de l'entrada en vigor de la llei del 'només sí és sí', fa quasi un any, i fins l'1 de setembre passat. En total han revisat 249 condemnes, han reduït la pena a 110 condemnats i n'han excarcerat 9. A més, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat 16 reduccions de condemna, cosa que eleva el total de reduccions a 126. A tot Espanya, s'han produït com a mínim 1.205 reduccions i 121 excarceracions. Aproximadament una de cada tres condemnes revisades acaba amb reducció de pena, segons dades del Consell General del Poder Judicial.

En concret, a l'Audiència de Barcelona s'han revisat 160 condemnes, se n'han reduït 66 i s'han dictat 5 excarceracions. A Tarragona s'han revisat 53 condemnes a l'Audiència, i en 25 casos s'ha reduït la condemna i en dos més s'han excarcerat els condemnats. L'Audiència de Lleida ha revisat 23 condemnes, n'ha reduït 10 i no ha dictat cap excarceració. Finalment, a Girona, l'Audiència ha revisat 13 condemnes, n'ha reduït nou i ha dictat dues excarceracions.