Avança la peatonalització del Barri Vell de Banyoles

L’Ajuntament de Banyoles ha iniciat avui les obres del projecte d’urbanització dels carrers Sant Antoni, Sant Martirià i la plaça d’en Ges. Els treballs permetran donar continuïtat al projecte de peatonalització del Barri Vell.

La reforma del carrer Sant Antoni, la plaça d’en Ges i el darrer tram del carrer Sant Martirià donarà continuïtat a la zona de vianants del Barri Vell, donant prioritat al vianant en tot l’espai públic. El projecte, redactat per Miàs Arquitectes que ja va dissenyar la peatonalització del Barri Vell, preveu la pavimentació del carrer Sant Antoni a un sol nivell amb pedra de travertí, seguint l’estètica de la resta de carrers del nucli antic. També es remodelarà el darrer tram del carrer Sant Martirià, que va de la plaça d’en Ges fins a la plaça dels Estudis, on s’aplicarà una solució mixta en què la pedra delimitarà espais de panot i asfalt en el paviment. El projecte preveu urbanitzar també la plaça d’en Ges, que fa de nexe entre els dos carrers, que es reformarà com a porta d’entrada al Barri Vell i mantenint l’estètica de plaça i l’arbrat existent.

Les obres s’han adjudicat a l’empresa Salvador Serra per un pressupost de 676.390 euros i el termini d’execució està previst en quatre mesos. L’actuació ha començat per la primera fase que se centrarà en la reforma del carrer Sant Antoni i posteriorment s’aniran executant la resta de fases.