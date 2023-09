Detenen a Banyoles un home per apunyalar-ne un altre i amenaçar-lo de mort

Els Mossos d’Esquadra han detingut a Banyoles un home per presumptament apunyalar-ne un altre i amenaçar-lo de mort. L’arrestat de 25 anys ha quedat acusat de ser el presumpte autor d’un delicte de lesions i un d’amenaces.

Els fets van succeir la nit del dimecres 13 de setembre i tot va començar quan un home ferit va trucar al timbre de la comissaria conjunta de Mossos i Policia Local de Banyoles demanant ajuda.

L’home presentava una ferida d’arma blanca ensangonada a la panxa. Segons va relatar als Mossos, havia patit una agressió i havia rebut amenaces de mort durant una discussió al carrer Barcelona.

Els agents van gestionar una ambulància que el va traslladar fins a l’hospital Josep Trueta de Girona. L’home estava ferit de l’abdomen per una agressió amb navalla. Sortosament, no va ser profunda i va poder ser donat d’alta l’endemà del centre sanitari. L’home va requerir dues grapes per tancar la ferida.

Posteriorment, la víctima va interposar denúncia pels fets. Els Mossos d’Esquadra van indagar i van poder identificar el presumpte autor de l’agressió. El dia 15 de setembre, el van detenir com a presumpte autor d’un delicte de lesions poc greus i un d’amenaces. El detingut compta amb antecedents policials.