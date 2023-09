Un equip investigador de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) ha identificat una proteïna clau en el funcionament del greix i els problemes derivats de l'obesitat. Es tracta de la proteïna placofilina-2 (PKP2). Els investigadors que estudien quins són els mecanismes moleculars responsables d'aquesta pèrdua de funció, el col·lapse de la cèl·lula adiposa, i l'aparició de malalties comunament associades a l'obesitat. En aquest context, han descobert aquesta proteïna, coneguda per la seva relació amb malalties del cor, hi intervé.

Els resultats, publicats a Nature Communications, descriuen per primer cop el rol de la PKP2 en el funcionament de les cèl·lules adiposes que conformen l’anomenat teixit adipós, el greix corporal. Fins ara, aquesta proteïna havia estat molt estudiada pel seu paper en afeccions cardíaques d’origen genètic, però no s’havia analitzat mai abans la seva funció al teixit adipós.

L’estudi, liderat pel doctor Francisco José Ortega, investigador Miguel Servet del grup de Nutrició, Eumetabolisme i Salut de l'IDIBGI i el CIBEROBN, apunta que la PKP2 és deficitària al teixit adipós de persones amb obesitat. Aquesta carència trenca la dinàmica molecular de l’adipòcit i condueix la seva senescència o mort prematura. "Aquest és un fenomen clau per entendre millor la disfunció del teixit adipós en persones amb obesitat", explica Ortega.

"L’obesitat és una condició, no una malaltia com a tal", indica l’investigador. En aquest sentit, diu que el problema és que les cèl·lules adiposes no són capaces de gestionar tot aquest excés d’energia característic d’un estil de vida sedentari i dietes inadequades. "Elles fan el que poden, però arriba un punt en el que col·lapsen. Aleshores, en comptes d’absorbir, tamponar i protegir, el teixit adipós deixa de funcionar correctament, i augmenta el risc de patir malalties comunament associades a l’obesitat", remarca Ortega.

El descobriment del rol d'aquesta proteïna en aquest procés permet comprendre millor el funcionament de la cèl·lula adiposa i la fisiopatologia de la obesitat. "El treball demostra que la presència de PKP2 és important per mantenir la viabilitat de la cèl·lula adiposa. Quan falla al greix de persones amb obesitat, s’atura el cicle cel·lular, i la cèl·lula grassa entra en senescència, accentuant la inflamació característica d’aquesta condició i el risc de patir problemes de salut", insisteix.

L'estudi s'ha fet en col·laboració amb el Centre Cardiològic Monzino – IRCCS de Milà (Itàlia), la Universitat Phillips de Maburg i el Max Delbrück Center for Molecular Medicine (Alemanya), l’Institut Maimonides d’Investigación Biomèdica de Cordoba (IMIBIC), i la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla (Espanya), i té com a primera signant Aina Lluch, investigadora predoctoral del mateix grup de Nutrició, Eumetabolisme i Salut de l’IDIBGI. El grup està dirigit pel doctor José Manuel Fernández-Real, investigador principal de l’IDIBGI i el CIBEROBN, cap de la Secció d’Endocrinologia del Trueta de Girona i catedràtic de la Universitat de Girona (UdG).