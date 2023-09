Els Mossos d'Esquadra han detingut a Maçanet de la Selva un home de 20 anys per presumptament haver-se emportat paquets de cafè molt valorats en 3.000 euros d'un camió que estava aparcat en una àrea de descans de l'autopista AP-7.

Els fets van succeir aquest la nit de dilluns a dimarts a Biure. El camioner es va aturar a passar la nit en l'àrea de descans ubicada en aquest municipi empordanès (quilòmetre 14 en sentit la Jonquera) i durant la nit es va despertar. Va veure que li havien trencat el precinte de la zona de càrrega i se li havien emportat part de què transportava: paquets de cafè molt. L'home posteriorment va informar la policia i va denunciar els fets als Mossos.

Aquest dimarts cap a les tres de la matinada, una patrulla de seguretat ciutadana dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners estava fent tasques de prevenció a l'autopista a l'altura de Maçanet de la Selva. En aquell moment van veure un vehicle circulant a gran velocitat pel tercer carril i això els va semblar sospitós.

Van fer un seguiment del vehicle i finalment, el van aturar a l'altura del quilòmetre 66 de l'autopista en sentit Barcelona. Les seves sospites finalment van tenir resultat: van veure que l'home duia diverses bosses d'escombraries als seients i en obrir-les van veure que contenien paquets de cafè molt. Van requerir al conductor d'on havia sortit i no els va saber dir-los la procedència. A banda, els policies en identificar-lo van veure que comptava amb diverses identificacions prèvies i va acabar detingut.

Posteriorment, els Mossos de Santa Coloma van poder certificar que aquest cafè havia estat robat durant la nit a la zona de Biure.

Per tot això, el presumpte lladre, que fins ara no tenia antecedents policials, va acabar arrestat com a presumpte autor d'un furt a interior de vehicle. El cafè robat està valorat en 3.000 euros, segons la policia.