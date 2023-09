L’investigador mèdic banyolí Francesc Malagelada va ser reconegut ahir amb el Premi Banyolí de l’Any. Nascut a Banyoles, és consultor líder en traumatologia i ortopèdia a Londres i està especialitzat en trastorns de peu, de turmell i lesions esportives.

Graduat en Medicina per la Universitat de Barcelona al 2005, Francesc Malagelada ha treballat en algunes de les institucions més prestigioses del Regne Unit, com el Royal National Orthopaedic Hospital i el Royal London Hospital. En la seva formació, va completar una beca a la British Orthopaedic Foot and Ankle Society a Windsor i se li va concedir la prestigiosa beca internacional ESSKA-AFAS dirigida a joves promeses de la cirurgia ortopèdica.

Des de l’any 2017, exerceix com a consultor al Royal London Hospital, el centre sanitari de traumatologia més gran del Regne Unit, on forma part d’un equip de cirurgians ortopèdics de renom mundial. Darrerament ha participat en un estudi de la Universitat de Barcelona que ha permès descriure una nova estructura anatòmica del turmell i explicar per què molts esquinços de turmell continuen produint dolor, fins i tot anys després de la lesió. La seva recerca se centra principalment en el camp de la cirurgia mínimament invasiva, per la qual va obtenir en el doctorat la màxima distinció 'Cum Laude'. Actualment també és professor clínic sènior honorari a la Universitat Queen Mary de Londres. El guardó, proposat per iniciativa popular, va voler reconèixer «el seu compromís amb la salut i la investigació mèdica, el seu treball per assolir nous tractaments mèdics i la seva determinació a millorar la qualitat de vida de les persones».

L’Auditori de l’Ateneu de Banyoles va acollir l’acte de lliurament dels premis Banyolí de l’Any, que va comptar amb l’assistència de 200 persones i va estar presidit per la presidenta del Parlament de Catalunya, Anna Erra. Els premis també van reconèixer la coral Veus de l’Estany (premi a la trajectòria), la Fundació Mas Casadevall (premi a la millor iniciativa social) i l’empresa tecnològica Interactiu (premi a la millor iniciativa empresarial).

Els guardons volen destacar la tasca que duen a terme persones, empreses, entitats o institucions del municipi. En l’obertura de l’acte de lliurament dels reconeixements, l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va subratllar que «arribem a la quinzena edició d’uns premis dels quals ens en sentim molt orgullosos» i va afegir que els premis Banyolí de l’Any «projecten al conjunt de la població, a la comarca i al país, persones, empreses i entitats que poden passar desapercebudes, però que contribueixen al nostre progrés col·lectiu, des de la creació de riquesa, el suport a nombroses accions socials, des d’una trajectòria exemplar o des de la projecció de Banyoles gràcies a un èxit personal».