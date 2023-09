El dimarts de la setmana vinent arranca oficialment la campanya de vacunació de tardor que, per segon any consecutiu, s’avança per a usuaris de residències i centres institucionalitzats. La iniciativa de Salut repeteix la fórmula dels darrers dos anys i inclou la dosi de la grip i la de reforç de la covid-19 de forma simultània, una a cada braç.

De fet, el conseller de Salut, Manel Balcells, ja va remarcar ahir que el principal objectiu és vacunar el 75% de persones vulnerables. Concretament, fa referència a que viuen a residències de gent gran, les que reben atenció domiciliària i altres persones institucionalitzades. Balcells va recordar que la pròxima setmana «també comença la vacunació per a les persones que reben atenció sanitària domiciliària», i en conjunt es tracta de l’inici de la vacunació per protegir les persones més fràgils. Es calcula que aquesta primera fase de la vacunació contra la grip i la covid-19 es desenvoluparà, almenys, al llarg de tres setmanes. En la temporada 2022-23 es va arribar a una vacunació superior al 80% de la població que viu a residències per a persones grans.

Pel que fa a la resta dels col·lectius a qui es destina la vacunació de la grip i de la covid-19, està previst que sigui a partir del 16 d’octubre quan es posi en marxa: s’adreçarà a les persones de 60 anys i més, les persones amb condicions de risc (entre elles els problemes de salut crònics i l’obesitat), les dones embarassades, les persones amb immunosupressió, o els professionals sanitaris i sociosanitaris i altres serveis essencials i crítics. I enguany, també s’inclou la recomanació de vacunació antigripal per al col·lectiu de persones fumadores i, per primera vegada i com a principal novetat, Salut introdueix la vacunació sistemàtica contra la grip també per a tots els infants d’entre 6 i 59 mesos d’edat.

Situació de la covid-19

Quant a la vacunació contra la covid-19, en aquests moments, tenint en compte la situació epidemiològica i la immunitat adquirida per la població, la vacunació anual se centra en persones d’alt risc de patir complicacions i altres grups com els professionals sanitaris i sociosanitaris que atenen aquestes persones vulnerables, i no es justifica per ara la vacunació contra el coronavirus en persones no incloses en aquests col·lectius.

Per aquesta temporada, i seguint les indicacions publicades per l’OMS, a Catalunya totes les vacunes contra la grip són tetravalents. Pel que fa a les vacunes contra la covid-19, seran monovalents adaptades per fer front a la variant XBB.1.5 –que és la que circula majoritàriament en aquest moment–, excepte en situacions particulars.

La vacuna de la covid se centre en persones d’alt risc de patir complicacions i altres grups com sanitaris

La secretària de Salut Pública de Catalunya, Carmen Cabezas Peña, va confirmar l’eficàcia d’aquesta vacuna contra les diverses subvariants del SARS-CoV-2, les EG.5 i BA.2.86 (conegudes com a Eris i Pirola): «La vacuna adaptada s’ha fet en relació al tipus d’òmicron que circulava al mes de maig. Els virus que ara circulen només tenen petites variacions i s’ha comprovat en estudis que els anticossos que provoca la vacuna disponible (i que s’administrarà), són efectius per aquests subvariants», va dir. Cabezas va explicar que «com totes les vacunes, les de la grip i de la covid-19 protegeixen principalment perquè la malaltia no sigui greu, o de complicacions posteriors i poder evitar ingressos a l’UCI».

Cabezas va explicar que s’han adquirit un total de 1.715.000 dosis de vacunes antigripals per a la campanya 2023-24, que constitueixen 110.200 dosis addicionals respecte a la campanya de vacunació de 2022-23 (1.604.800) i 145.000 dosis més que per a la campanya de 2021-22 (1.570.000).

La vacunació començarà de forma generalitzada dimarts a tot Catalunya tot i que dependrà de l’organització dels centres d’atenció primària. En el cas de la ciutat de Girona, la campanya es desenvoluparà majoritàriament a partir de dijous.