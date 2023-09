La Federació Catalana de Càmpings (FCC) ha estat reconeguda pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya de la Generalitat per impulsar un pla de formació adreçat a potenciar els coneixements dels professionals del sector en matèria de sostenibilitat, gestió del talent, promoció i digitalització. A través del programa 'Conforcat a mida', i en col·laboració amb el CETT (Centre universitari de referència en turisme, hoteleria i gastronomia adscrit a la Universitat de Barcelona), faran onze formacions que disposaran de 165 places en total. L'objectiu és continuar enfocant la trajectòria del sector cap a la innovació, l’excel·lència i la competitivitat.

El CETT és expert experts en formació adreçada al sector turístic. Segons destaca el president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, amb aquesta aliança i desplegant un programa de formació "potent" donen resposta a les necessitats específiques del sector amb una formació orientada "a la millora constant de l'oferta" i posant el focus en apostes de futur com són "la sostenibilitat, les inversions constants i el camí cap a l'excel·lència". "El càmping és un sector en creixement i els seus professionals han d'estar preparats", afirma Gotanegra que subratlla que, entre els reptes, hi ha ser "cada dia més eficients" i continuar sent "l'opció d'allotjament turístic més sostenible del país".

El pla de formació permetrà, també, enfortir el teixit empresarial del sector del càmping, format majoritàriament per empreses familiars, i contribuirà a motivar la gent jove perquè vulgui seguir treballant als establiments catalans.

La Federació Catalana de Càmpings ja representa més de 300 establiments. Els càmpings federats sumen 226.858 places (el 83,5% del total) i creen 11.164 llocs de treball (el 82,6% del total del sector).

El sector ha dut a terme en els darrers anys grans inversions per mantenir al dia les instal·lacions i innovar, un fet que li ha comportat nombrosos premis i reconeixements a nivell europeu. Les inversions han continuat durant la pandèmia i el sector disposa d'una oferta "capdavantera i de referència arreu d'Europa".

La Federació Catalana de Càmpings està constituïda per les associacions de càmpings de Girona, Costa Daurada i Terres de l'Ebre, Lleida i Muntanya i del Pirineu Català i per l'Associació de Càmpings de Barcelona.