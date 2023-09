La Fageda Fundació ha inaugurat La Granja de La Fageda, un nou servei de cafeteria a la plaça Mercat d’Olot. La iniciativa permetrà continuar generant ocupació «amb sentit» per a persones de la Garrotxa que es troben en situació de vulnerabilitat, especialment persones amb discapacitat intel·lectual o amb trastorns mentals.

El servei està especialitzat en esmorzars i berenars amb productes de proximitat gràcies a la col·laboració de botiguers de la comarca, on s’hi serviran cafès, entrepans o batuts de iogurt.

La directora general de La Fageda, Sílvia Domènech, destaca que «és un servei molt important pel nostre projecte perquè és un lloc des d’on podem continuar creant ocupació, contribuir a construir una societat més inclusiva i reduir prejudicis, perquè ens permet reforçar la nostra presència a la comunitat».

La regidora d'Ocupació, Formació, Comerç, Empresa i Talent de l’Ajuntament d’Olot, Gemma Canalias, destaca “l’orgull” de comptar amb aquest servei perquè suposarà un «salt qualitatiu».

La Fageda també s’ha fixat l’objectiu d’aprofitar la cafeteria granja, ubicada al centre d’Olot, per oferir-hi altres activitats per a tots els públics, com tallers d’elaboració de receptes amb productes de La Fageda i altres sobre sensibilització en alimentació saludable i malbaratament alimentari.