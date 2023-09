Campdevànol reforça la Biennal del Metall amb una programació que inclou més espai firal -el doble de parades amb productes d'artesania- i una taula rodona amb empreses i professionals del sector. La cinquena edició es farà del 6 al 8 d'octubre i inclou altres elements nous com una gimcana digital per conèixer el passat i present del metall a aquesta localitat i un combat medieval amb actors que mostraran com eren les lluites en aquella època. La biennal vol ser un espai de trobada entre empreses, institucions, artistes i persones vinculades al món del ferro i donar-ho a conèixer a la societat. El ferro i la forja són elements identitaris d'aquest municipi del Ripollès des de l'època medieval.

"El ferro és el vincle i el fil conductor de la biennal perquè ha estat l'element que ens ha fet créixer com a poble al llarg de la història", remarcava aquest dijous l'alcalde de Campdevànol, Oriol Lázaro. Per això, també forma part del Cercle Europeu de Ciutats del Ferro amb una vintena de ciutats amb tradició metal·lúrgica. La Biennal del Metall vol donar a conèixer el passat i present d'aquest sector amb un programa d'activitats que combinarà la part lúdica amb la professional. Enguany, a més, l'associació de botiguers també s'ha implicat estretament en aquesta celebració. El nou equip de govern de Campdevànol ha decidit potenciar la programació que es venia fent fins ara amb un augment de l'espai de parades d'artesania i alimentació. També s'ha programat una taula sectorial amb empreses del metall -Sodeca/Pideca, Soldatal, Benito Urban i Taller Segadell- i altres agents com Cambra de Comerç de Girona i UIER per parlar de la situació que viu el sector. "Es parlarà del seu encaix a nivell global, enmig de crisis de preus, d'energia i transport, de com s'adapten a les circumstàncies i quines necessitats tenen al territori", detalla Lázaro. Una gimcana digital i una batalla medieval La tècnica de Cultura de Campdevànol, Laura Basagaña, ha destacat entre les novetats una gimcana digital perquè el visitant, a través d'un codi QR, pugui conèixer les principals localitzacions vinculades amb el metall a partir d'un joc de pistes. "Es podrà fer en qualsevol moment", explica. El dissabte al matí també hi haurà una exhibició de combat medieval a la plaça de la Dansa amb una vintena de lluitadors amb armadures de ferro i s'inaugurarà una exposició artística col·lectiva titulada 'Art i Forja'. Enguany també hi haurà demostracions de forja i una conferència amb el mestre forjador Enric Pla Montferrer, el forjador oficial de la Sagrada Família de Barcelona, entre d'altres activitats. "Volem mostrar com el ferro ha estat present des dels romans, passant per l'època medieval fins als nostres dies", remarca l'alcalde.