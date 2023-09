La Nit de la Recerca es reinventa després de l’explosió a la Casa de Cultura

La Universitat de Girona torna a organitzar demà una nova edició de la Nit de Recerca, que ja serà la dissetena, però es farà amb un nou format. El principal canvi és la nova ubicació de les activitats centrals, que es traslladen de la Casa de Cultura a la plaça Salvador Espriu de Girona.

Segons fonts de la universitat, el canvi de lloc permetrà tenir un «espai més gran i obert» i, a més, «acostarà la recerca als ciutadans, a part de les persones que vinguin expressament», exposa el vicerector Salvador Martí.

El canvi es produeix després que l’any passat es produís un incident en un experiment, que va ocasionar l’explosió d’un bidó ple de nitrogen i va deixar almenys divuit ferits. Martí concreta que, tot i que el canvi d’espai permetrà guanyar més seguretat, la idea tenir més espai ja s’estava debatent des de la covid-19.

Per altra banda, enguany no hi haurà activitats contractades per cap empresa externa, sinó que estaran organitzades per investigadors de la UdG i/o centres que hi estan vinculats. «D’aquesta manera podrem monitorar els tallers i experiments, que s’han avaluat des de salut laboral, i a més, podrem tenir contacte directe amb els professionals que els portaran a terme».

Finalment, les activitats seran d’un format més petit, amb la introducció de monòlegs divulgatius per tal que hi hagi més interacció amb el públic, en detriment de les «activitats espectacle». Respecte a això, Martí exposa que internament es van qüestionar «com havíem de mostrar la ciència, si com un espectacle o bé a través d’activitats que mostrin esforç i la tenacitat; ens vam decantar per la segona opció perquè és més pedagògica i mostra que la ciència no és només un espectacle».

La UdG no rep cap denúncia

Per altra banda, Martí explica que des de la Universitat de Girona no tenen constància de cap denúncia interposada contra la institució després de l’experiment fallit de l’any passat.

Segons fonts consultades, els Mossos d’Esquadra van iniciar una investigació per aclarir els fets que ja han tancat i han passat les diligències al jutjat d’instrucció número 4 de Girona, des d’on s’estan investigant les possibles responsabilitats penals que hi pugui haver.

Pel que fa a la Nit de la Recerca, el CaixaForum de Girona també organitza diverses activitats que comencen avui i s’allargaran fins dissabte.