Ride for their Lives és una campanya global que es va iniciar el 2021 quan personal d’un hospital infantil de Gran Bretanya, líders del sector de la salut i pacients pediàtrics, van viatjar en bicicleta des de Ginebra fins a Glasgow, on se celebrava la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP26), passant per Londres. L’objectiu era entregar la carta de receptes per un clima saludable i l’informe especial de l’OMS sobre el canvi climàtic i salut als delegats governamentals tant de la COP26 com de les presidències que en formarien part a la COP27, celebrada el 2022 a Egipte.

L’objectiu de la campanya és fomentar accions per millorar la contaminació de l’aire i fer front al canvi climàtic, i alhora cridar l’atenció de la comunitat per generar canvis d’hàbits que impactin en la salut global i el medi ambient. Aquest 2023, un grup de pediatres britànics inclouen en les seves activitats anuals una ruta per Catalunya per tal de conèixer els moviments i les accions que s’estan portant a terme en aquesta línia i donar visibilitat a les seves propostes i accions. En aquesta visita, han fet una aturada a Olot. El dimarts van fer una ruta d’uns 50 quilòmetres per arribar a Olot al migdia, on tenien planificat anar a l’Institut-Escola Greda, i posteriorment van visitar l’Hospital d’Olot. El pediatre ambiental Ferran Campillo els va explicar en què consisteix la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa i algunes de les iniciatives que fa anys que s’impulsen al centre.