Els quatre jutjats d’Instrucció de Girona van arxivar durant l’any passat un 46% dels procediments que van ingressar-se com a diligències prèvies, és a dir, les actuacions que fa el jutge d’instrucció per determinar si els fets són punibles. En xifres, van entrar 3.286 casos als òrgans gironins, dels quals 1.232 es van arxivar provisionalment per diverses circumstàncies, entre les quals no tractar-se de l'òrgan competent.

Un informe del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) conclou que tot i que els jutjats de l’Estat tenen, per norma, xifres molt elevades d’ingressos, no es tramiten de la forma més efectiva en molts casos, fet que fa que el sistema sigui ineficient.

L’informe analitza les diverses maneres com els jutjats d’instrucció tanquen els procediments, per tal de detectar problemes i «ressaltar la gran variabilitat de pràctiques, algunes de les quals es poden traduir en una inadequada utilització dels recursos», subratlla el document.

De fet, una part important d’aquests arxius és provisional perquè és d’inhibició, és a dir, que el jutjat determina que no és competent per encarregar-se del cas. A Girona, si s’exclouen els sobreseïments per aquesta circumstància, es van ingressar 1.999 procediments. Això suposa un 61% de la càrrega de treball que poden assumir els jutjats, segons els mòduls d’entrada d’assumptes fixat pel Consell Judicial. Això implicaria una capacitat destacada per ingressar que es desaprofita, segons les conclusions de l’informe.

El turisme com a símptoma

El fet de ser un territori amb un alt nivell de moviment de turisme estranger fa que Girona tingui un dels jutjats on s’arxiven més procediments per prescripció (extinció de la responsabilitat penal de l’investigat) de mitjana. Els quatre òrgans gironins van arxivar per prescripció 76 casos de mitjana, fet que fa un total de 303 procediments arxivades. Això suposa 13,1 prescripcions per cada 10.000 habitants.

Els tres primers jutjats de la llista també són catalans (l’Hospitalet de Llobregat amb 157 prescripcions de mitjana per òrgan; Reus amb 113; i Lleida, amb 89). En xifres absolutes, van ser els 33 jutjats d’Instrucció de Barcelona els que van dictar més prescripcions, concretament 2.037.

Pel que fa als ingressos de diligències urgents (que deriven en judicis ràpids), un 46% va acabar amb una sentència per pacte entre les parts als jutjats gironins. En aquest tipus de procediments està a la cua dels 78 òrgans instructors de l’Estat, només per sobre de Badalona (31,5%) i Barcelona (42,6%).

La complexitat en la tramitació dels procediments als òrgans fa, segons el Consell, que sigui molt difícil detectar les necessitats reals de creació de nous òrgans judicials.