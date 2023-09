L’Ajuntament de Banyoles ha iniciat aquesta setmanes les obres de rehabilitació de l’edifici de Can Tomàs Teixidor, situat a la Plaça Major. Els treballs permetran destinar la planta baixa a sala polivalent i condicionar la resta de plantes de l’edifici per a futures dependències municipals.

Les obres que s’han iniciat aquesta setmana corresponen a la primera fase de reforma de l’edifici de Can Tomàs Teixidor, situat al número 39 de la Plaça Major. Els treballs permetran adequar un espai polivalent a la planta baixa de l’edifici que es destinarà, entre altres d’usos, a sala d’exposicions o espai d’activitats. Aquesta sala polivalent tindrà accés des de la mateixa plaça i es connectarà amb l’edifici de Cal Moliner, situat al costat, així com, en un futur, amb l’espai de l’Ateneu Bar a l’edifici l’Escola Municipal de Música, situada a l’altre costat. Les obres definides en aquesta primera fase de rehabilitació preveuen també l’obertura del pati posterior de l’edifici per relacionar-lo amb el pati de Cal Moliner permetent així fer més accessible l’espai patrimonial del Molí de la Plaça.

Pel que fa a la resta de plantes de l’edifici, s’hi faran intervencions estructurals per a deixar-les preparades per a futurs usos. S’enderrocarà l’escala i es completaran els forjats en els forats que deixa. A la planta tercera, s’enderrocarà la terrassa i s’ampliarà amb uns 48 metres quadrats. Les plantes pis no s’adequaran a cap ús i es deixaran sense paviments ni paraments ni instal·lacions.

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha explicat que “l’objectiu és deixar l’edifici a punt per a futures ampliacions tant de Cal Moliner, que ocupa l’Àrea de Promoció Econòmica, com de l’Escola Municipal de Música”. En aquest sentit, la planta primera de l’edifici de Can Tomàs Teixidor es relacionarà amb la planta pis de Cal Moliner, mentre que les plantes segona i tercera es relacionaran amb l’Escola Municipal de Música.

Pel que fa a l’exterior de l’edifici, el projecte contempla recuperar la façana interior del porxo tal i com era en època medieval. Pel que fa a la façana principal, la intervenció és reformar-la també seguint els criteris d’una gran reforma que es va fer a la casa l’any 1858, reconstruint els estucats, restaurant els emmarcats de les finestres de façana i altres elements ornamentals.

Els treballs de rehabilitació de Can Tomàs Teixidor s’han adjudicat per 206.817 euros i es preveu que les obres s’allarguin sis mesos.