Les comarques gironines han registrat aquest estiu 53 incendis forestals que han afectat 562,40 hectàrees. La campanya ha estat més llarga del que és habitual, de l'1 juny al 30 de setembre, per l'elevat risc d'incendi a conseqüència del canvi climàtic. Les dades s'han exposat aquest divendres matí durant la reunió de tancament del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) a la demarcació. La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha recordat en paraules del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que "malgrat la complexitat de la campanya per la sequera, la poca precipitació o les altes temperatures", s'ha tancat "amb menys incendis gràcies a la suma d'esforços".

En aquest sentit, Cañigueral ha explicat la rellevància de la inversió històrica de 74 milions d'euros en el pla de prevenció d'incendis forestals 2022-2025 del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. "El Govern ha multiplicat per sis la inversió en prevenció d'incendis passant de 3 milionsanuals a 18 milions" i ha afegit que "és evident que són molts els factors que cal tenir en compte quan es parla d'incendis, però la prevenció i preparar els boscos per fer front a l'emergència climàtica, n'és un que s'està demostrant que és indispensable". La delegada del Govern també ha posat èmfasi en la importància de la coordinació dels cossos d'emergències "si tanquem la campanya amb aquests resultats, ha estat per la capacitat de monitoratge, estratègia i coordinació del cos de Bombers de la Generalitat, que han prioritzat els incendis amb més potencial davant dels que no en tenien tant". Activació de fases d'alerta Durant la temporada d'estiu Protecció Civil ha activat quatre vegades el Pla INFOCAT en fase d'alerta (vint dies) a la demarcació de Girona i la fase de prealerta s'ha activat en cinc ocasions (cinc dies). Per evitar riscos en els dies més crítics el cos d'Agents Rurals va activar el nivell 3 del Pla Alfa i es van prendre mesures com les restriccions d'accés a massissos. El massís del Montgrí (Baix Empordà) va tenir l'accés restringit durant sis dies (del 17 al 20 de juliol i del 5 al 8 d'agost); el del Cap de Creus (Alt Empordà) durant deu dies (del 17 al 20 de juliol, del 24 al 26 de juliol i del 3 al 8 d'agost); i el de l'Albera (Alt Empordà) vuit dies (del 17 al 20 de juliol, del 24 al 26 de juliol i del 5 al 8 d'agost). Incendi forestal de Portbou, el més important de l'estiu L'incendi forestal originat el 4 d'agost a Portbou (Alt Empordà), que va cremar un total 532,4 hectàrees, ha estat el més important que hi ha hagut aquest estiu a Catalunya. La forta tramuntana va impedir que els mitjans aeris poguessin treballar durant les primeres 24 hores, però, tot i això, els Bombers el van poder estabilitzar l'endemà al vespre. Les actuacions de prevenció realitzades a la zona de l'incendi, prèviament planificades al PRINCALB (Projecte d'Infraestructures Estratègiques del Massís de l'Albera i zona annexa), van ser clau. De fet, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural aquest mateix 2023 ha executat treballs silvícoles d'aclarida de repoblacions en una superfície de 22 hectàrees. Els treballs silvícoles i manteniments mitjançant pastura duts a terme a les àrees estratègiques per tal de reduir el combustible van facilitar les actuacions i les maniobres d'extinció dels Bombers i van ajudar a contenir els fronts, evitant que l'incendi pogués tenir un perímetre superior. En l'incendi de Portbou el SEM va realitzar catorze assistències d'afectats lleus (set bombers i set civils) i quatre trasllats a Centres Sanitaris (dos a l'Hospital de Figueres i dos al CAP Llançà (Alt Empordà)). L'altra actuació que ha fet el SEM durant la campanya va ser l'assistència i trasllat d'un bomber afectat per l'incendi forestal d'Arbúcies el 25 d'agost. Una campanya forestal superada gràcies a la feina conjunta A banda de l'incendi forestal de Portbou, al llarg de la temporada els Bombers han hagut de fer front a incendis amb un gran potencial que, tot i acabar afectant superfícies petites, haurien pogut créixer amb facilitat i posar en risc un alt nombre de persones. També han estat de gran ajuda les tasques de les unitats del Grup Especial de Prevenció d'Incendis (GEPIF) situat a Figueres, que durant l'estiu s'han centrat en la vigilància i primera intervenció en incendis i la campanya de la sega, exclusivament pensada per donar suport a la pagesia en la recol·lecció del cereal. Pel que fa al cos de Mossos d'Esquadra, durant la reunió s'ha fet incidència en els desplegaments policials que han dut a terme per garantir la seguretat ciutadana, controlar els accessos als perímetres dels incendis i en la regulació del trànsit. Amb tot la delegada del Govern ha volgut "agrair i valorar" l'esforç dels servidors públics i totes les persones que formen part dels cossos de seguretat i emergències, però també de la important tasca de les ADF i el voluntariat, que "amb cooperació i planificació han fet una gran feina". Cañigueral ha volgut recordar, però, que amb el canvi climàtic "no podem abaixar la guàrdia" i que "caldrà continuar amatents perquè hi poden haver incendis greus en qualsevol moment de l'any". A la reunió de tancament del Pla INFOCAT també han participat, entre d'altres, la directora dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Elisabet Sànchez; l'inspector del Cos de Bombers de la Regió d'Emergències de Girona; Jordi Martín; l'intendent dels Mossos d'Esquadra a Girona, Xavier Domènech; el cap regional en funcions del Cos d'Agents Rurals de Girona, Josep Vilar; el sotscap territorial del SEM Girona, Albert Gil i el responsable de Protecció Civil a Girona, Albert Perramón.