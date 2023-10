Josep Maria Rufí s'ha donat de baixa com a militant d'Esquerra Republicana de Catalunya després de 42 anys. Rufí va ser president de la federació d'ERC a Girona entre 2012 i 2015. No obstant això, bona part de la seva trajectòria política l'ha desenvolupat a Torroella de Montgrí, municipi del que va ser alcalde durant cinc anys.

Rufí ha anunciat la seva decisió a través de les xarxes socials, assegurant que abandona ERC "amb una tristesa infinita", però sense aportar més detalls dels motius que l'han portat a donar-se de baixa després de 42 anys de militància. Aquest diari hi ha contactat però Rufí ha declinat fer declaracions sobre la seva renúncia.

Avui, quaranta-dos anys després i amb una tristesa infinita, deixo la meva militància a Esquerra Republicana de Catalunya. — Josep Maria Rufí (@JosepMariaRufi) 2 de octubre de 2023

Josep Maria Rufí va deixar la política activa després de les eleccions de 2019. L'any 2007, Rufí va entrar a l'Ajuntament torroellenc com a cap de llista d'ERC i, amb tres regidors, va tenir la clau del govern. Aleshores, va pactar amb UPM, que tenia sis regidors, un acord pel qual Rufí fou primer tinent d'alcalde els dos primers anys -i Joan Margall, cap d'UPM, el batlle-, i els dos darrers de mandat va ser l'alcalde. Del 2011 al 2015, ERC va estar a l'oposició -l'alcalde va ser Jordi Cordon (CiU)-; mentre que arran de les eleccions d'aquell any va retornar al govern, en un moviment a darrera hora que semblava impossible que fructifiqués: Cordon i Rufí, després de quatre anys de retrets, van tancar un acord de govern -en minoria- arran del qual el primer seria el batlle i el segon, el primer tinent d'alcalde. Al cap d'un any, ERC va abandonar el govern i va promoure amb UPM, LEST i la CUP una moció de censura que, el 20 de juliol de 2016, va portar Cordon a l'oposició i Rufí, de nou a l'alcaldia, càrrec que va ocupar fins al 2019.