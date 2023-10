L'hotel restaurant Abbatisa ja és una realitat després d'una dècada de rehabilitacions en un espai emblemàtic per a Sant Joan de les Abadesses com és la casa de l'ermita de Sant Antoni. Es tracta d'una masia del segle XVIII que, amb l'ajuda de fons públics de més de 2 milions d'euros, s'ha aconseguit consolidar i ampliar per a aquesta activitat. Si bé és propietat de l'Ajuntament, està gestionat per la Fundació MAP de Ripoll que treballa per a la reinserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat. El restaurant ja està a ple rendiment, però l'hotel encara està pendent dels darrers permisos. Es troba apartada del nucli urbà i envoltada de muntanya: "Aquí no es ve a fer un menú ràpid", afirma la directora, Lara Andrés.

L'hotel restaurant Abbatisa ha permès recuperar un espai que portava tancat des dels anys 90 quan hi havia una fonda. Està just enganxat a l'ermita de Sant Antoni, un indret molt estimat pels veïns de Sant Joan per fer-hi trobades i excursions. El restaurant va obrir portes aquest juliol i hi ha hagut una bona resposta de públic durant tot l'estiu. La responsable del projecte, Lara Andrés, fa una valoració molt positiva d'aquesta arrencada i reconeix que un dels reptes serà "trencar l'estacionalitat" en una comarca on l'estiu és on hi ha més activitat turística. La celebració d'esdeveniments per a empreses o celebracions de gran format com ara casaments són alguns dels usos estratègics per a l'espai. Actualment obren de dijous a diumenge.

En una entrevista a l'ACN, la responsable remarca que aquest és un projecte d'economia social que busca donar oportunitats a persones en situació de vulnerabilitat. Per això tenen un equip de professionals que els acompanyen a la vegada que el projecte també fa la funció formativa dins del Centre Especial de Treball CETMAP de la Fundació MAP. "Volem donar una vida digna a les persones i també oferir una tasca formativa", afirma Andrés, que afegeix que alguns dels deu treballadors hi estaran durant un temps fins a passar a l'empresa ordinària".

A banda del nom femení –'Abbatisa' és abadessa en llatí i ret homenatge als orígens de la localitat-, compta amb un equip dominat per dones. Dels 8 treballadors, només dos són homes. Un d'ells és Jordi Solanellas, cap de sala i cohesionador del treball de centre especial. Destaca que el restaurant hotel és una "oportunitat" per guanyar en polivalència en un entorn de "pau i tranquil·litat" que també es transmetrà al client. "El fet de començar de zero també ha permès que tothom se'l senti seu i les opinions són totes importants i el dia a dia es va aprenent segons el tipus de client que ve, el treball es fa entre tots", afegeix.

Els entorns i vistes a les muntanyes és un altre factor diferencial, però també treballar en un patrimoni preservat que està just al costat de l'ermita. "S'han recuperat elements de la casa i també s'han fet ampliacions amb arcades molt complicades de fer -obra de l'artista i arquitecte Francesc Fajula- amb pedra recuperada i amb pigments a parets naturals que ens diferencien", detalla.

Productes de temporada i cuina catalana

L'oferta gastronòmica se centra en la cuina catalana i el producte de proximitat amb la missió de recuperar antigues receptes i donar-li un toc de modernitat, segons paraules de la cap de cuina, Anna Puixeu. Des del seu punt de vista, cal posar en valor "el que passa" dins una cuina: "Posen en pràctica la flexibilitat, la gestió de recursos i del temps, la improvisació perquè cada dia és diferent". Unes habilitats, diu, que potser no sabien que tenien i, "amb una mica més de paciència o insistint una mica més es demostra que ho poden fer". El treball en equip i l'actitud, són valors indispensables, remarca.

Pel que fa a la part d'hotel, que encara no s'ha pogut posar en marxa perquè falten els últims permisos, en total hi ha catorze habitacions i un apartament adaptat a persones amb mobilitat reduïda.