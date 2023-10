El telèfon contra la violència masclista rep més de dues trucades al dia realitzades des de les comarques de Girona. Entre el mes de gener i l’agost se n’han gestionat 535 per motius relacionats amb violències masclistes. Una xifra important i que ja suposa el 73% de totes les telefonades de l’any passat, que va tancar amb 736.

Aquest recurs dirigit a les dones maltractades o a persones del seu voltant és el telèfon 900 900 120. Només fent-hi una trucada poden demanar ajuda i assessorament. I és que cada cop hi ha més dones que són víctimes de violència masclista que denuncien el malson. Tot i això, encara hi ha dones que no s’atreveixen i abans de fer aquest pas busquen d’altres recursos.

Les dades facilitades pel departament d’Igualtat i Feminismes mostren que el Gironès és amb molta distància la comarca que genera més feina ja que en vuit mesos s’hi han realitzat el 44% d’aquestes, amb 234 en total. La següent àrea de població que ha generat més telefonades és l’Alt Empordà (48). Aquesta comarca suposa el 18% de les emeses des de la província.

De prop, els segueix la comarca de la Selva, amb 88. Mentre que la del Pla de l’Estany és l’àrea des d’on se n’han emès menys de peticions amb vuit.

Les dades globals de Catalunya mostren que el servei ha acumulat 7.267 peticions en aquests vuit mesos. Per províncies, la de Girona, amb les 535 telefonades representa el 7% del total de Catalunya. També cal destacar que el 91% de les trucades han estat emeses per les pròpies dones (489). A tot Catalunya durant l’any passat es van gestionar més de 10.397 trucades per motiu de violències masclistes.

Pel que fa al perfil de les víctimes que han acudit a aquest servei des del gener i fins a l’agost seria el d’una dona que té entre 31 i 50 anys. Que viu en el domicili amb l’agressor i que té fills. Aquestes informacions també mostren que la major part de les dones que han contactat amb el servei patien violència masclista en l’àmbit de la parella.

El telèfon 900 900 120 està connectat als diferents serveis de la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situació de violència masclista. En aquest sentit, per exemple, a través d’aquesta línia es poden programar visites als serveis que necessiti cada dona.

Si és necessari, també té capacitat per fer trucades de seguiment dels casos. El servei també es coordina amb els serveis d’emergència i amb el Servei d’Intervenció en Crisi del Departament d’Igualtat i Feminismes, que proporciona una atenció psicològica immediata en casos de crims o temptatives de feminicidi, així com d’agressions d’especial gravetat.