Un estudi de l’entitat Obertament alerta que nou de cada deu treballadors no s’ha vist capaç de parlar dels seus problemes de salut mental a l’entorn laboral. Aquesta és una de les principals conclusions que s’extreu de l’informe que l’entitat dedicada a la lluita contra l’estigma i la discriminació de les persones que pateixen aquest tipus de malalties va presentar ahir com a prèvia del dia Mundial de la Salut Mental.

Per altra banda, el 40% considera dolent o regular el seu estat actual de salut mental però, tot i així, més de la meitat dels treballadors que ha passat per un problema de salut mental no ha deixat d’anar a la feina. La problemàtica s’accentua en el cas de les dones, ja que el 40% afirma que el seu estat de salut mental és regular o dolent davant el 29,4% dels homes. A més, el 14% de les dones amb problemes de salut mental és tractat «injustament» de forma habitual davant el 8% dels homes.

El president del Col·legi de Psicologia de Girona, Àngel Guirado, lamenta que «encara costa parlar de l’estat del benestar i és freqüent amagar els problemes de salut mental a la feina per por a l’estigma, però cal normalitzar aquesta situació perquè tothom al llarg de la vida passa per alguna fase d’aquesta problemàtica».

Guirado afegeix que «encara costa molt demanar ajuda professional» i hi ha «molta por» al fet que les relacions amb els altres puguin canviar.

En l’àmbit laboral, una de les pors principals és que «pel fet de dir-ho, aquella persona potser tindrà menys responsabilitats o tindrà menys possibilitats de tenir un ascens i això li pot causar molt patiment perquè se sent exclosa».

El mateix estudi conclou que el 60% de les persones que han patit alguna patologia d’aquest tipus no han deixat d’anar a la feina i el 44% treballa de forma freqüent tot i travessar per aquesta situació. Quant a la mida de l’organització, la meitat dels enquestats a les petites i mitjanes empreses creu que els seus caps són més propers i accessibles a l’hora de tractar qüestions relacionades amb la salut mental dels seus treballadors, mentre que a les empreses grans el percentatge es redueix fins al 29%, segons Obertament.

A més, el 37% de les persones que pateixen algun problema de salut mental tem que tingui impacte en el seu futur laboral i que la seva carrera professional es vegi interrompuda.

Per fer l’informe, s’ha contactat mitjançant un qüestionari amb 103 empreses d’arreu de Catalunya i 623 treballadors.

Entre les recomanacions que Obertament trasllada a les empreses és la introducció de polítiques de suport als treballadors i que se’ls comuniqui «adequadament» i de forma clara; de polítiques de lluita contra l’estigma i que aquestes incloguin la perspectiva de gènere.

També, que no es jutgi i es respectin les creences i actituds personals de cadascú. Així mateix, insta les empreses a promoure i explicar que la discriminació per raons de salut mental és «inacceptable, igual que la discriminació per altres raons», expliquen en l’informe.

Augment de psicòlegs

Pel que fa als problemes de salut mental en la població en general, Guirado afegeix que un dels punts clau és la detecció precoç. «Hi ha molts problemes de salut mental que es manifesten en l’adolescència, de fet en els últims anys s’han duplicat, i en molts casos perduren en edat adulta perquè no s’han tractat a temps, per això és molt important incidir en el diagnòstic».

Perquè això sigui possible el president del Col·legi de Psicòlegs reitera que hi ha una mancança de professionals en l’atenció primària. «Tenim una de les ràtios més baixes, molt per sota de la mitjana europea, fa temps que reclamem que es prenguin mesures perquè les consultes estan col·lapsades; cada vegada hi ha més demanda i no hi ha suficients psicòlegs».

Finalment, pel que fa a l’àmbit laboral, Guirado remarca la importància de la figura del referent de salut laboral, que ha de vetllar perquè «s’eviti la discriminació per raons de salut mental i es normalitzi la situació», conclou.