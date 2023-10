Els tres regidors de Junts per Sant Feliu de Pallerols, Quim Andrés, Nil Port i Gemma Grabalosa, han plegat en bloc i han renunciat a l’acta de regidor. Ho fan per, segons ells, manca d’accés a la informació per part de l’equip de govern d’Units per Sant Feliu. En un comunicat publicat a les xarxes socials expliquen que el mateix portaveu ha aportat observacions tecnicojurídiques en els quatre plens i una reunió especial de la comissió de comptes.

Denuncien que se’ls ha restringit «progressivament l’accés a la documentació municipal» i que, per exemple, no se’ls va lliurar la totalitat de la documentació sol·licitada per instància pel darrer ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols del dijous 28 de setembre. Des de Junts per Sant Feliu lamenten «falta de voluntat» per part d’Units per Sant Feliu de Pallerols, partit liderat per Artur Colomer, alhora de «treballar pel bé comú del poble».

Com a resposta, el Govern municipal s’ha mostrat «sorprès» per aquesta renúncia. En un altre comunicat, Units per Sant Feliu explica que la documentació sol·licitada per l’oposició es va entregar dins del període legal establert que l’equip de govern té per donar resposta a les peticions.