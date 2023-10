La Policia Nacional ha expulsat 67 estrangers irregulars, la major part multireincidents, en un any a la província de Girona. Es tracta de persones que acumulaven múltiples antecedents judicials i policials, ha subratllat el Comissari Provincial de Policia Nacional a la província, Leoncio Martínez en el seu discurs durant l'acte de la festa patronal dels Àngels Custodis.

Aquests tipus de delinqüents solen causar molta alarma a les poblacions on es troben i per això, el cos policial ha comptat, ha dit el Comissari, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra i de les Policies Locals de les poblacions on delinquien. La xifra d'expulsats és més elevada que la de l'any passat que va ascendir a 23 persones tot i que llavors, les dades eren referents només a 9 mesos.

Una altra dada que ha destacat Leoncio Martínez és que des de la Policia Nacional s'han realitzat 2.100 entrevistes d'asil, fet que la converteix amb la cinquena de província d'Espanya amb més peticions. Es tracta de persones que han arribat a la província i que han demanat aquesta protecció internacional. Són sobretot com ha dit, nacionals d'Hondures, Colòmbia i Veneçuela. Una tasca que realitzen "treballant juntament amb les associacions d'acollida per atendre els estrangers més vulnerables", ha subratllat el cap de la Policia Nacional a Girona.

Més de 3.200 detinguts

Aquest cos policial ha realitzat 3.232 detencions durant aquest any -d'octubre del 2022 al setembre del 2023- i d'aquestes la major part han estat per infraccions a la Llei d'Estrangeria (2.339). Mentre que la resta ho han estat per reclamació judicial (309) o perquè havien comès algun delicte (583). El cos policial es dedica a lluitar contra la delinqüència organitzada en tots els vessants com el tràfic d'éssers humans, xarxes d'immigració clandestina, falsedats documentals i delictes conta els tres dels treballadors estrangers. Una mostra d'aquesta feina són les diverses operacions que ha destacat el comissari referent per exemple, a l'explotació sexual o per exemple, els 34 detinguts de l'estafa del fill en problemes, o els cinc per tinença i venda de contingut pornogràfic a menors d'edat, entre altres.

El comissari també ha fet esment a la col·laboració policial i ha recordat que juntament amb els Mossos, Guàrdia Civil i Policies Locals han fet controls conjunts en matèria d'estrangeria, seguretat ciutdana i matèria fiscal en zones conflictives. Ha citat una operació a Lloret de Mar contra la prostitució al carrer.

Pel que fa a tràfic de drogues, el màxim comandament de la Policia Nacional a Girona ha destacat que de la lluita contra el cultiu i el tràfic de marihuana han desmantellat 15 plantacions de marihuana interiors, han detingut 41 persones i han intervingut unes 10.000 plantes i 47 quilos de cabdells. També ha fet esment a operacions amb la Policia Nacional Francesa i altres unitats de la Policia Nacional de l'Estat que han suposat també per exemple, la detenció d'un espanyol quan portava 8 quilos de cocaïna i 19 de cabdells a França.

Un aspecte rellevant són els 11 fugitius que estaven buscats per altres països per delictes greus i que com ha dit el Comissari Provincial "s'assenten a la Costa on passen més desapercebuts". D'aquests ha destacat dos fugitius considerats "molt perillosos", un a Llers per assaltar una furgoneta blindada que duia 11 milions de francs suïssos i un altre, a Sant Antoni de Calonge per matar un integrant d'una banda rival.

Control del flux migratori

Les Unitats d'Estrangeria i Documentació (UED) són les que treballen més per controlar el flux d'immigració il·legal i delinqüència itinerant. Les de les comissaries de Camprodon, la Jonquera, Puigcerdà i Portbou han iniciat expedient a 1.969 persones per infringir la llei d'estrangeria. D'altra banda, han detingut 235 reclamats per la justícia i 132 per fets penals. Entre aquests ha destacat que es va intervenir un camió que transportava 1.000 quilos d'haixix i 1,5 quilos de cocaïna.

D'altra banda, aquestes unitats també han retornat 607 persones a França que volien entrar a Espanya de forma irregular. Aquest retorn es fa d'acord amb l'acord bilateral entre ambdós països. Des de la Jonquera també han tramitat 60 Ordres Europees de Detenció i Entrega i a Portbou, han controlat 86 menors desemparats (MENA). Joves que sovint es troben a l'estació de tren convencional de la població transfronterera. Pel que fa al treball amb la Policia Nacional francesa, la Policia Nacional ha realitzat 267 patrulles mixtes en un any durant el control de l'AVE i també ha fet dispositius conjunts amb la policia del país veí.

Una altra àrea d'actuació de la Policia Nacional és l'aeroport de Girona i aquí durant l'últim any policial s'ha arrestat 26 persones per infraccions penals i han intervingut 32 documents falsos. També han tramitat 9 expedients sancionadors per infraccions molt greus a companyies aèries.

Més documentació expedida

Una de les altres tasques que fa la Policia Nacional és encarregar-se de la documentació i en les oficines s'han expedit des de principi d'any 120.000 DNI i 60.000 passaports. Això suposa un 33% més que el mateix període de l'any passat. També han expedit 36.500 Targetes d'Identificació d'Estrangers.

També han tramitat sol·licituds de protecció temporal a ciutadans ucraïnesos que fugen de la invasió russa. Des de la seva implantació, n'han gestionat 5.635.

El comissaria ha explicat que està previst que tots els tràmits de documentació es centralitzin en una nova oficina al carrer de la Rutlla de cara a l'any vinent. També ha assegurat que enguany s'ha incorporat el pagament amb targeta a les oficines del DNI i passaport. Pel que fa a nous equipaments, també hi ha prevista la inauguració d'una galeria de tir a la comissaria provincial de Girona i les àrees de custòdia de Sant Feliu, Lloret i Figueres es milloraran.

Pel que fa a la plantilla actual, el comissari ha destacat que la Policia Nacional Girona té un alt nombre de dones, un total de 90. Ha dit que això la fa "més igualitària" i que aquestes representen el 25,35% de la plantilla. Un percentatge superior a la mitjana del cos a la resta d'Espanya que se situa en el 17,61%

Reconeixements

Durant l'acte celebrat a la Subdelegació del Govern a Girona, també s'han entregat condecoracions al mèrit policial, distincions i reconeixements. Per exemple, s'ha reconegut els antics caps dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil -jubilats-, Josep Milan i Luciano Anton Vives amb una placa per la seva "col·laboració" amb el cos policial. També s'ha distingit els responsables de les Policies Locals de Palafrugell i Figueres i els caps dels Mossos de les comissaries de Sant Feliu de Guíxols i Figueres. Durant l'acte també s'ha distingit amb distintiu blanc al fiscal Enrique Barata. A banda, s'han entregat el mateix reconeixement a membres del cos policial com per exemple, a l'inspector i cap del lloc fronterer de l'aeroport de Girona, Miguel Ángel Mata inspector.

L'acte l'ha tancat el subdelegat del govern espanyol a Girona, Albert Bramon que ha lloat la tasca de la Policia Nacional i ha definit la seva tasca com els "àngels de la guarda" en referència a la festa patronal dels Àngels Custodis.

Presències

A banda dels reconeguts, a la sala hi havia la presència de molts comandaments de cossos policials. Per exemple, hi havia el cap de la Policia Muncipal de Girona, l'intendent cap Joan Jou Matamala. Avui ha estat el retorn d'aquest cos policial als actes de la Policia Nacional després de l'1 d'octubre de 2017. A banda, també hi havia membres de la judicatura i política de la ciutat i província de Girona.