El Consell Comarcal de la Cerdanya posa de manifest la falta de professorat als centres educatius de la comarca des de l’inici d’aquest curs 2023-2024. En un comunicat, la institució alerta de la problemàtica des d’infantil fins a batxillerat i cicles formatius. A més, també s’ha produït un canvi dels serveis territorials d’ensenyament que han passat a formar part dels serveis territorials de l’Alt Pirineu i Aran.

Lamenten que aquesta manca de professorat a la comarca afecta el rendiment de l’alumnat i això provoca una baixada de nivell dels estudiants. «A tots els cursos es produeix aquesta afectació, però en cursos de finalització d’etapa i no obligatoris, batxillerat i CFGM té un impacte més gran perquè els coneixements que han d’adquirir al final d’etapa no s’assoleixen i els resultats dels següents cursos o proves que hagin de realitzar els alumnes es poden veure afectats», matisen.

Tot i que quan els municipis depenien dels Serveis Territorials de Girona i Lleida també hi havia vacants sense cobrir, no hi havia tantes dificultats com ara i consideren que el canvi de Servei Territorial els perjudica. És per això que demanen una millora del funcionament de la borsa i que les comarques adjacents, encara que no formin part del mateix servei territorial, puguin sol·licitar les vacants de la Cerdanya.

El president del consell, Isidre Chia, demana una solució «immediata» per evitar el perjudici de l’alumnat.