El senador de JuntsxCatalunya, Joan Bagué, ha preguntat al govern d'Espanya quines són les actuacions previstes per la línia R3, que uneix Barcelona, Vic, Ripoll i Puigcerdà, i que aquesta setmana ha patit noves incidències. En el comunicat, Bagué ha recordat que les afectacions de la línia "ocasionen nombroses molèsties als usuaris".

La petició al govern ha tingut lloc després de les afectacions que va patir la línia tot just fa dos dies. Durant el matí de dimarts una avaria elèctrica va deixar sense circulació una part de l'R3. Segons va informar Adif, l'afectació va tenir lloc a les 5:50 h a les parades entre Ripoll i Sant Quirze de Besora. Tot i això, una hora més tard, l'afectació va arribar fins a Manlleu. Aquest tall va obligar Renfe a oferir un servei alternatiu per carrereta al voltant de les 7:30 h. Fins a les 11:30h no es va resoldre la incidència i a partir d'aquesta hora els trens de la línia van poder recuperar el funcionament habitual.