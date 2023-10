Girona és entre les províncies que tenen més contaminació a l’aire per ozó

La població gironina ha respirat aire contaminat per ozó segons constata l’informe anual d’Ecologistes en Acció: La contaminació per ozó a l’Estat espanyol durant el 2023, que pren com a referència els valors recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), més estrictes que els de la legislació espanyola i europea.

L’estudi ha analitzat les dades recollides de gairebé 500 estacions de mesurament gestionades per les comunitats autònomes per a l’avaluació de contaminació per ozó des de l’1 de gener fins al 30 de setembre i s’han comparat amb les recomanacions de l’OMS proposades el 2021.

D’aquesta manera, les conclusions principals reflecteixen l’elevada exposició a l’ozó, un contaminant que ha augmentat significativament en comparació amb els anys de la pandèmia, 2020 i 2021, encara que sense assolir les concentracions d’ozó prèvies als anys d’abans de la pandèmia.

En el cas de Catalunya, el document determina que els episodis de calor i la manca de pluges han elevat els valors durant els mesos de primavera i estiu. Els llindars s’han superat de forma considerable a les comarques de Girona, la plana de Vic i el Prepirineu, on el registre màxim ha superat l’objectiu legal per a la protecció de la salut.

Si s’analitza de forma detallada, els incompliments legals s’han produït a les estacions del Montsec (Prepirineu), Tona i Vic (Plana de Vic) i Montseny (comarques de Girona), amb 42, 32, 29 i 29 dies de superació, respectivament. Per altra banda, tres estacions més (Manlleu, Begur i Ponts) sumen més de divuit dies de superació a l’any proposats com a nou objectiu legal per la Comissió Europea.

Malgrat tot, s’ha de tenir en compte que els límits fixats s’han sobrepassat en menys ocasions que en els anys previs a la covid-19. S’han registrat descensos del 19% i el 37% en relació amb la mitjana de 2012-2019. Durant l’any 2023, s’han recopilat les dades de 51 estacions de control de la contaminació, que pertanyen a les xarxes de vigilància atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya.

La millora de la situació ha estat especialment rellevant al Penedès-Garraf, el Pirineu Occidental i l’Empordà, amb una reducció del nombre de dies amb mala qualitat de l’aire del 52%, 45% i 43%, respectivament. En canvi, l’ozó ha augmentat en algunes estacions de l’Àrea de Barcelona, el Vallès-Baix Llobregat i el Camp de Tarragona.

En tot cas, un terç de les estacions que mesuren aquest contaminant han registrat superacions de la guia de l’OMS en més de 75 dies.

El canvi climàtic, determinant

Segons l’informe d’Ecologistes en Acció, el canvi climàtic s’ha confirmat com a factor determinant en l’empitjorament dels episodis de mala qualitat de l’aire per ozó, per l’augment de la radiació solar, l’allargament progressiu de la durada de l’estiu i la reducció de les precipitacions. A tot plegat se li sumen altres problemàtiques ambientals, sobretot la intensa sequera primaveral i estival.

L’ONG ha recordat que l’ozó és el contaminant atmosfèric que any rere any afecta més població i territori, i el més estretament lligat al canvi climàtic, per la seva relació amb la radiació solar. Durant la primavera i especialment l’estiu, els més càlids viscuts a Catalunya des de 1961, els nivells d’aquest gas s’han situat per sobre dels límits fixats.

En el cas d’Espanya, si es prenen com a referència els límits de la futura normativa en discussió a la UE, el percentatge s’eleva al 17% d’habitants (8,2 milions de persones) que han respirat nivells d’ozó més alts dels que vol establir la normativa comunitària i es concentren principalment en zones de Madrid, Catalunya, Castella-la Manxa, Extremadura, Múrcia i Balears. La contaminació per ozó causa al voltant de 2.500 morts anuals a Espanya segons l’Agència Europea de Medi Ambient.