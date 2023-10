Les obres del bici carril entre Can Blanc i el Parc de les Mores d’Olot van començar ara fa dues setmanes. Durant els treballs que es porten a terme del 9 a l’11 d’octubre, del 16 al 20 d’octubre, del 23 al 27 d’octubre i del 30 d’octubre al 3 de novembre, s’ha previst un seguit d’afectacions viàries al transport urbà, públic i escolar. Durant els dies esmentats, de 8 a 18 h s’establirà un sol carril de circulació en el tram de la recta de Ca la Guapa.

Per regular el pas, s’han instal·lat semàfors portàtils i es dona pas alternatiu en aquest punt. Fora d’aquests dies, i en especial els caps de setmana, es mantindrà la via oberta amb tots dos sentits de circulació per facilitar el pas dels vehicles. Es demana precaució a l’hora de circular per aquest punt. Aquest bici carril servirà d’eix d’unió d’una zona on l’any 2022 van passar més de 80.000 persones, en especial grups de gent durant les èpoques d’estiu i tardor. El finançament d’aquesta via té un pressupost d’1.447.062,77 euros aportats pel Departament de Territori de la Generalitat.