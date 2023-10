La majoria dels acords pactats amb els lletrats no s’ha complert un any després

Després de tres mesos de retard, finalment el Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat les millores retributives que el Govern va pactar amb els lletrats de l’administració de justícia i que oscil·len entre els 430 i els 450 euros al mes.

El Consell de Ministres va aprovar dimarts la pujada salarial, que permetrà que aquest mes els antics secretaris judicials puguin veure reflectida a la nòmina el 40% de la pujada aplicada des del mes de gener. El 40% restant s’aplicarà a partir del gener vinent. A partir del juliol vinent ja cobraran el 100% de la millora.

Les quanties més altes són per càrrecs de secretaries de Govern, coordinadors provincials i direccions de serveis comuns. El nivell intermedi afecta els lletrats responsables dels serveis comuns dels jutjats, i el tercer nivell pels que dirigeixen les unitats processals de suport dels jutjats (UPAD).

Aquesta millora va permetre un acord entre les associacions professionals i el Govern que va posar fi a una vaga que va durar més de dos mesos i va suspendre milers de judicis i vistes, a més de retenir milers d’euros als comptes de consignació. L’acord es va tancar el 27 de març, i tot just ara el Govern ha posat fil a l’agulla amb el primer punt. Perquè n’hi ha molts més; una bateria de millores que s’havien pactat més d’un any ençà i l’incompliment del qual va motivar la vaga indefinida que va començar el 24 de gener. Ens hem de remuntar a inicis de 2022 per trobar el compromís del Ministeri de Justícia a complir una bateria de millores que s’havien d’aplicar abans d’acabar el 2022.

Entre les peticions dels lletrats hi ha l’aprovació d’un nou Estatut Orgànic del Cos de lletrats que elimini la quarta categoria i estableixi un règim pels encarregats del Registre Civil; i el desenvolupament de l’actual sistema de retribucions variables, i temes formatius, entre altres.

L’acord contemplava un calendari de reunions per abordar aquestes qüestions, però encara no hi ha hagut cap trobada. Els lletrats van arribar a presentar un requeriment a finals d’agost al Govern perquè complís l’acord, i li van donar tres mesos de marge abans d’interposar una demanda al jutjat contenciós administratiu.

Durant l’aturada hi ha hagut retrets entre ambdues parts que s’acusaven mútuament de deslleialtat i mala fe.