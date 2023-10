La Guàrdia Civil investiga a Girona tres persones per vendre i criar gossos a Vilopriu i Sant Jordi Desvalls en «pèssimes» condicions.

Els investigats utilitzaven finques rústiques com zones per criar els cans sense cap mena d'autorització. A més, els animals procedents de l'Est d'Europa s'hi trobaven en pèssimes condicions.

El Seprona també ha confirmat que a més, comerciaven amb els cadells a través de diferents pàgines web molt conegudes.

La investigació va començar arran d'una denúncia presentada a finals de març d'aquest any per l'ús indegut i sense consentiment d'un número de nucli zoològic, que es feia servir de forma il·legal per comerciar amb gossos a diferents pàgines web.

Les persones investigades llogaven finques rústica o similar per utilitzar-les com a viver de gossos mancant de cap classe d'autorització administrativa o control sanitari. Posteriorment, oferien els cadells a través d'internet, venent directament o a través de botigues d'animals. Per dur a terme totes aquestes actuacions, importaven animals de l'Est d'Europa i feien servir diferents línies telefòniques a nom d'antics empleats, els quals no tenien coneixement d'aquests fets.

Els agents van esbrinar que aquest grup actuava en finques situades a Sant Jordi Desvalls i Vilopriu, on a més portaven a terme una sobreexplotació sexual dels animals adults per tal d'obtenir el nombre més gran de camades per any. A més, l'estat de les instal·lacions i animals era pèssim, sense les mínimes garanties d'higiene i salubritat per als cadells, indica la policia.

La Guàrdia Civil afirma que han tancat les instal·lacions i els animals que hi havia s'han distribuït per protectores de la zona. A banda, afirma que l'Ajuntament de Vilopriu ha col·laborat amb el cos policial en aquest cas.

Recomanació

El Seprona recomana que quan es dugui a terme la compra d'un animal de companyia, es visitin les instal·lacions on s'allotgen els animals i que no es compri per internet sense verificar-ne la procedència.