La botiga Can Duran de la plaça Major de Banyoles fa 100 anys

Can Duran de la plaça Major de Banyoles, més conegut com 'Cal Ros de plaça' (batejat així perquè el fill del fundador era ros), celebra el seu centenari. L’establiment va aixecar la persiana l’any 1923 de la mà de Joan Duran i la seva dona, Conxita Baus, i es dedicava a la venta de cistells i sarrons fets a mà per portar carbó.

Quan van morir els fundadors, un dels seus dos fills, Jaume Duran i la seva dona, Juanita Costa, van seguir amb el negoci i van decidir ampliar l’oferta incorporant articles de marroquineria, joguines, persianes, catifes i «una mica de tot», recorda la seva néta i membre de la quarta generació de la nissaga familiar de botiguers banyolins, Helena Frigola. Per Rams, elaboraven palmes i palmons, una tradició que encara manté viva l’actual propietària de l’establiment i membre de la tercera generació de la nissaga, Dolors Duran.

Ella va agafar les regnes del negoci i, juntament amb el seu marit Joan Frigola, van adquirir el local del costat, que van batejar com a 'Arc', on van començar a explorar una nova línia de negoci venent roba, sabates i bijuteria. La seva germana, Conxita Duran, va obrir un nou establiment a l’avinguda dels Països Catalans ('Duran'), on també va començar a vendre roba, juntament amb bosses de mà, articles de marroquineria i maletes de viatge. Fa 21 anys, la besnéta, Helena Frigola, va aixecar la persiana del seu propi negoci de moda femenina, 'ARCmoda', situat a «només un minut de l’establiment original» (al carrer Abeurador). «Durant la pandèmia em vaig adonar que per fer reflotar el petit comerç havia de potenciar la venda per canals digitals», assegura Frigola.

Actualment, 'Cal Ros de plaça' ha canviat els cistells per bosses de mà, maletes de viatge i una petita línia de joguines per conservar l’essència original. Al pis de dalt, s’hi amaga un tresor: «La meva mare hi ha fet un petit museu amb figures de pessebre i joguines antigues que tothom qui ho vulgui pot visitar», un homenatge al seu pare, Jaume Duran.

El secret per arribar als 100 anys, assegura Frigola, és «treballar, ser emprenedor, inconformista i saber trobar solucions per tirar endavant davant les adversitats». Amb tot, lamenta que «és complicat que les noves generacions es vulguin dedicar al comerç perquè, com passa amb el sector de la restauració, són oficis que requereixen moltes hores». Tot i això, celebra que «jo ho porto a la sang».