Metges gironins alerten d’un increment d’estafes per a obtenir dades

El sector sanitari s’ha convertit en un dels principals objectius dels ciberatacs des de l’inici de la pandèmia. Són especialment vulnerables als atacs als programaris d’hospitals perquè les dades que emmagatzemen són importants per a la salut i el benestar dels pacients. I també perquè solen tenir pressupostos limitats per a la ciberseguretat.

Fa un any hi va haver un ciberatac a tres centres sanitaris de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat i, sense anar més lluny, el març de l’any passat n’hi va haver un a l’hospital Clínic amb greus conseqüències, ja que va afectar l’activitat assistencial i els pirates informàtics van amenaçar de publicar les dades informàtiques si no rebien una quantitat elevada de diners. De forma paral·lela, hi va haver intents a altres centres sanitaris, entre els quals hi ha l’hospital Trueta.

Els pirates informàtics no només ataquen als centres sanitaris, sinó també els propis professionals. De fet, aquesta setmana el Col·legi de Metges de Girona ha emès un comunicat dirigit als col·legiats advertint que s’ha detectat una campanya telefònica fraudulenta que pretén obtenir el DNI i el carnet col·legial dels facultatius.

Segons detalla el Col·legi en un comunicat, el procediment que segueixen els estafadors consisteix a trucar al professional identificant-se com a Col·legi de Metges de Girona i indiquen la propera caducitat del seu certificat digital. A continuació, demanen que, per a la seva renovació, s’enviï una fotografia del carnet col·legial i del DNI a una adreça electrònica falsa.

És per això que el Col·legi recorda als professionals que «no s’han d’enviar les dades personals per canals no oficials, ja que podrien ser utilitzades per suplantar la identitat».

El president del Col·legi lamenta el mal ús que es pot fer de les dades i que es facin xantatges a canvi de diners

El president dels metges gironins i del Consell de Col·legis de Catalunya, Josep Vilaplana, explica que l’avís de seguretat s’ha emès després que s’hagin detectat diversos intents d’estafa a Barcelona i tem que es propaguin a la resta de Catalunya. «És per això que hem fet aquest avís de tots els col·legis per evitar que altres professionals caiguin en l’estafa», explica.

De forma paral·lela, lamenta que els intents d’estafes cada cop estan augmentant més i que el col·lectiu mèdic és un dels més afectats. «També hi ha molts intents de robar dades a través dels correus corporatius falsos, amb adreces electròniques molt similars a les oficials i s’hi han trobat metges gironins; cal vigilar perquè hi ha un gran negoci al darrere que promociona aquests atacs per aconseguir diners o fer un mal ús de les dades».

Millores amb les asseguradores

Per altra banda, el Col·legi de Metges s’ha fet ressò d’un canvi positiu en les condicions dels professionals que treballen en l’àmbit privat. I és que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha confirmat que els metges privats es podran unir per negociar de forma col·lectiva amb les assegurances per tal d’obtenir millores salarials. El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya celebra aquest canvi perquè feia anys que reivindicaven que els autònoms poguessin negociar les tarifes davant les companyies.