El nou repte de Toni Guerrero: 800 km a peu per al càncer infantil

Toni Guerrero fa temps que col·labora amb Oncolliga com a participant de l’Oncotrail però fa un any va deixar d’estar en l’anonimat després d’assolir un repte solidari molt mediàtic: fer la volta a Espanya en BTT i amb autosuficiència, acompanyat només de les seves alforges.

L’èxit va ser de tal magnitud que va aconseguir reunir més de 5.000 euros i, a més, a principis d’aquest any va estrenar un documental a l’Ocine de Girona anomenat Pedalant per l’Oncolliga, en el qual mostrava la seva efemèride de completar 3.800 quilòmetres en poc més d’un mes.

Però l’aventura no va finalitzar aquí i recentment ha iniciat un altre repte, amb els mateixos objectius però amb una metodologia diferent. Ni més ni menys que completar els 800 quilòmetres del Camí de Santiago entre Roncesvalles i Santiago de Compostel·la a peu. «D’entrada, la idea era fer el Camí sense cap finalitat solidària, soc molt esportista i ja l’havia recorregut anteriorment, però vaig veure un projecte que em va cridar l’atenció i em vaig acabar de decidir», explica.

Guerrero fa referència a l’equip esportiu Corro x tu, un grup d’esportistes de diferents disciplines units en la lluita contra el càncer i que fa difusió de diversos reptes a través de les xarxes socials.

Toni Guerrero, que és veí de Pals però actualment viu a Llagostera, es va adherir a una de les iniciatives de l’equip solidari d’esportistes que s’anomena Superherois. Consisteix a fer un donatiu i apadrinar un peluix que s’enviarà als infants amb càncer tractats a l’hospital Sant Joan de Déu, a més de contribuir a millorar la investigació.

Guerrero va adquirir un d’aquests peluixos -batejat com a «Taquetes»- que l’acompanya durant la ruta del Camí de Santiago per tal de fer difusió del projecte i promoure la compra i l’apadrinament dels peluixos a tothom a qui es troba. «El fet d’anar amb el peluix crida l’atenció i, sobretot, em serveix per explicar el projecte a persones de nacionalitats molt diferents amb qui vaig coincidint», relata l’esportista, qui ja ha recorregut la meitat del trajecte des de l’1 d’octubre i espera completar-lo abans que finalitzi aquest mes.