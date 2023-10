Àngela Domènech, presidenta del Partit Popular Figueres, portaveu i regidora electe al mateix municipi, acusa Jaume Veray, president provincial del partit, de «falta de transparència» i reclama un «canvi urgent a la direcció» del partit a les comarques gironines.

Domènech explica que després de les eleccions municipals, la junta local del partit a Figueres va enviar un burofax demanant transparència respecte l’assignació dels recursos de la campanya electoral de les municipals. Assegura que, després d’aquella comunicació, «vaig ser destituïda per WhatsApp com a vicesecretaria provincial de comunicació». Denuncia que «que quasi la totalitat dels recursos del pressupost de campanya del 28M per a la demarcació, s’han quedat a Girona ciutat. Ja en el 2019, i amb un pressupost de 60.000 euros, el 90% dels recursos es varen quedar a la capital, deixant quasi abandonades a 30 candidatures».

Afegeix que «és molt dur dissenyar i portar una campanya sense recursos i això, incideix directament en els resultats. En el meu cas, fa dos anys que treballo en l’àmbit local i provincial, posant diners de la meva butxaca i ara, quan demano transparència, em destitueixen del càrrec i posen a gent retribuïda que no fa ni una dècima part de la feina que feia jo». «Hi ha molta gent a Girona amb ganes de treballar, no pot ser que el partit, els recursos i els càrrecs retribuïts, estiguin segrestats i dirigits per la família Veray des de fa quaranta anys», conclou.

"Falta de confiança"

El president del PP a Girona, Jaume Veray va explicar que havia destituït Domènech com a vicesecretària de comunicació per «falta de confiança», va negar que haguessin desatés econòmicament les candidatures de fora de la ciutat de Girona el 28M, i va apuntar que la direcció del partit valoraria si les declaracions de Domènech podrien donar lloc a algun tipus d’expedient. "Tenim un equip nou de direcció compromès. Al PP hi ha gent suficient per substiuir aquells que no volen ser-hi", va dir Veray.