Girona i els municipis de l'àrea urbana aniran a la una a l'hora d'impulsar polítiques conjuntes en mobilitat, habitatge i mobilitzar terrenys per a la reindustrialització (sobretot, amb l'horitzó del futur Campus de Salut). Els alcaldes i alcaldesses s'han reunit aquest divendres i han acordat trobar-se com a mínim dues vegades l'any per avançar conjuntament. A diferència d'altres trobades, aquesta és la primera que s'ha impulsat des dels mateixos consistoris, amb Girona com a artífex i amfitrió. El seu alcalde, Lluc Salellas, afirma que la voluntat és "fer pinya" tant a l'hora de compartir informació i buscar consensos com també a l'hora de demanar finançament a les altres administracions.

L'objectiu de la línia de treball conjunta que ara engeguen els consistoris és clar: aprofitar les sinergies a l'hora d'afrontar els reptes i problemes comuns, i avançar perquè l'àrea urbana de Girona estigui més cohesionada. Una "necessitat" que tots els alcaldes i alcaldesses comparteixen, i davant la qual aposten per fer pinya i ser més forts a l'hora de trucar a la porta de les diferents administracions.

De fet, prova d'això és que quan Girona va proposar fer la trobada, la resta de municipis s'hi van sumar de seguida. "L'hem iniciada nosaltres, però s'ha impulsat entre tots", ha afirmat Lluc Salellas.

A més d'ell, a la taula també s'hi han assegut els alcaldes i alcaldesses d'onze pobles més. Són Aiguaviva, Fornells de la Selva, Bescanó, Celrà, Sant Gregori, Quart, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Salt, Vilablareix i Riudellots de la Selva. De diferents colors polítics, però amb una idea conjunta.

La d'avui, a diferència d'altres trobades que s'havien fet anteriorment -i que convocava, per exemple, la Generalitat- és la primera que ha sorgit dels mateixos consistoris. I tot i que ha estat una primera presa de contacte, de la reunió ja n'ha sortit un compromís i una estratègia de treball. El primer és la voluntat de trobar-se periòdicament, com a mínim dues vegades l'any. I la segona és haver acordat quins són aquells eixos al voltant dels quals es volen impulsar polítiques conjuntes: la mobilitat, l'habitatge i el sòl industrial.

En referència a la mobilitat, Salellas ha concretat que tots els municipis coincideixen en què cal avançar cap a models més sostenibles. Entre d'altres, aquí s'hi inclouen projectes com millorar les connexions amb transport públic, estendre la Girocleta als pobles veïns o bé habilitar aparcaments dissuasius. "La voluntat és tenir ben treballats aquests projectes, per tenir la feina feta a l'hora de demanar subvencions a les administracions supramunicipals, com la Generalitat o la Diputació", ha explicat Salellas.

Pel que fa a habitatge, l'alcalde de Girona ha dit que entre els objectius hi ha impulsar polítiques per activar més "habitatge assequible" i debatre de quina manera ha de créixer tant la ciutat com la seva àrea urbana. Aquí, tenint en compte les diferents tipologies perquè "tota la població" hi tingui accés, precisa Salellas, també en referència a la voluntat de fer pinya a l'hora de buscar finançament.

Per últim, l'alcalde ha explicat que el tercer compromís passa per mobilitzar sòl per a la reindustrialització. Sobretot, tenint en compte l'oportunitat que suposarà el futur Campus de Salut al voltant del nou Trueta. "Ha de ser una aposta estratègica per a les empreses biosanitàries; i aquí, els municipis també hem d'acompanyar-les", ha precisat.

"Era imprescindible"

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha dit que impulsar una trobada com la d'avui era "imprescindible", perquè tots els municipis que formen part de l'àrea urbana, i que es toquen entre ells, comparteixen "necessitats i reptes". "Ha estat una primera trobada profitosa, que ens ha permès posar les bases de les línies de treball que hem d'encarar en els propers mesos", ha concretat.

En referència a Salt, l'alcalde també ha dit que el futur Campus de Salut és un pilar "estratègic" que han de treballar tots els municipis de l'àrea urbana. "És important, per exemple, que siguem capaços d'atraure empreses vinculades amb la biomedicina; i això s'aconsegueix amb treball conjunt", ha subratllat.

Per la seva banda, la presidenta del Consell Comarcal del Gironès i alcaldessa de Fornells, Sònia Gràcia, ha posat en relleu la voluntat de "sumar tots junts". Gràcia també ha volgut subratllar que això passa perquè uns i altres municipis siguin solidaris a l'hora de resoldre els problemes que afronten. "Per exemple, davant les dificultats d'aparcament que té Girona, els pobles del voltant podem implicar-nos per solucionar-les; i també a l'inrevés, perquè n'hi haurà d'altres on serem nosaltres els qui podem demanar ajuda a Girona", ha conclòs.