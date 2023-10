Aquesta cap de setmana es va celebrar el Dia de la Protecció Civil de Catalunya a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

A l’acte també hi van participar unes 400 persones i es va fer lliurament de distincions, entre elles diplomes, felicitacions, mencions honorífiques i medalles d’argent.

En el cas de les comarques gironines, van reconèixer amb quatre felicitacions a les Associacions de Voluntariat de Protecció Civil (AVPC) que han complert 10 anys. Aquestes són les del Port de la Selva, Arbúcies, Sils i Hostalric

També es van entregar mencions honorífiques i una d'elles va recaure en l’AVPC de Tordera, per les diligents comunicacions de serveis al Centre d’Emergències de Catalunya, CECAT, segons informa Protecció Civil. També van rebre una d'aquestes mencions per la seva participació i col·laboració en emergències d’àmbit autonòmic, l'AVPC de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró per l’actuació en l’incendi forestal de Castell Platja d’Aro.

A banda, també es van donar 13 medalles d’argent per a la col·laboració i contribució a la protecció civil. Una d'aquestes va ser per Antoni Güell Bosch pel seu treball i dedicació en protecció civil des de l’any 2001 com a responsable de protecció civil dels Serveis Territorials del Departament d’Interior a Girona.

Prop de 1.700 voluntaris a Catalunya

El sistema de protecció civil de Catalunya està integrat per les administracions públiques, pels serveis d’autoprotecció de les activitats generadores de risc o vulnerables i pel voluntariat de protecció civil. Avui hi ha 159 associacions de voluntariat de protecció civil a Catalunya i 1.694 voluntaris registrats.