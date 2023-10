El Govern declara l'excepcionalitat per sequera a 23 municipis de les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès que depenen de la capçalera del Llobregat. Així ho ha anunciat aquest dimarts el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, després d'una nova reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera. D'aquesta manera, la unitat passa a l'escenari d'excepcionalitat (semàfor taronja) i la mesura entrarà en vigor tan bon punt es publiqui la resolució al DOGC, prevista per a la setmana vinent. La comissió de sequera també ha definit que el municipi de Vallirana se situï, a petició del propi Ajuntament, en l'escenari d'emergència per l'esgotament dels recursos propis.

A les comarques gironines, la mesura afecta Les Lloses i Gombrèn. La resta d'unitats de les conques internes catalanes continuaran en la mateixa situació, de manera que, quan s'actualitzi la informació al DOGC, 2 zones estaran en situació de normalitat, 2 en alerta, 11 en excepcionalitat i tres en emergència.