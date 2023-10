Els gironins s’inclinen cada vegada més per la cremació a l’hora de decidir el destí dels seus cossos després de morir, si bé la inhumació continua sent l’opció predilecta entre la majoria de la població. Així ho constaten les dades de l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat) publicades ahir just abans del Dia de Tots els Sants que se celebra demà, 1 de novembre. Segons el document, que recull dades proporcionades per les empreses del gremi, el 53% de les més de 5.000 persones que van morir l’any 2022 a les comarques gironines van rebre sepultura, davant del 47% que va optar per la incineració. No obstant això, la cremació segueix guanyant terreny, ja que en només quinze anys s’ha duplicat el nombre de persones que opten per aquesta opció. En el conjunt de Catalunya, la incineració es consolida com l’opció majoritària des de la pandèmia: més de la meitat de les famílies ja han incinerat els seus éssers estimats del 2021 ençà.

Segons la patronal funerària catalana, el sector va moure l’any passat un volum e negoci de 19,3 milions d’euros a les comarques gironines. Les empreses funeràries membres d’Asfuncat van gestionar 5.285 serveis a la província l’any 2022, un 1,3% més que l’any anterior. El personal funerari gironí va assolir la xifra de 117 assalariats.

Segons dades de l’OCU, els preus dels funerals varien molt entre ciutats. Situa la mitjana en el conjunt d’Espanya en 3.740 euros mentre que una incineració costa uns 3.600 euros. A la ciutat de Girona, es va pactar l’any 2016 que el cost d’un funeral bàsic se situés en uns 1.600 euros, una quantitat que no contempla ni l’IVA ni la sala de vetlla.

A aquestes despeses cal afegir-hi també el cost dels nínxols, que estan fixats per l’ajuntament que ostenta la titularitat dels cementiris. Els preus són molt diferents, però el sector els situa en una forquilla d’entre 300 i 700 euros per un període d’entre cinc i deu anys, que es pot renovar. Molts cementiris també disposen d’espais per a urnes funenàries amb les cendres dels difunts, a un cost que sol ser més econòmic que els dels nínxols. No obstant això, són moltes les famílies que opten per guardar les urnes a casa, o per escampar les cendres en un lloc elegit pel difunt.

Fiscalitat elevada

El 42% del total de factura d’un servei funerari correspon a impostos, productes i serveis d’altres activitats econòmiques segons dades de la patronal funerària estatal, Panasef, difoses a Catalunya per Asfuncat.

L’entitat apunta que «quatre de cada deu euros que es destinen a serveis funeraris, doncs, van a parar a conceptes no estrictament funeraris: taxes dels cementiris, cremació, certificats oficials... A més, les famílies solen contractar productes com corones de flors, esqueles a diaris, cerimònies religioses, etc., que són pròpies d’altres sectors econòmics, al desenvolupament de les quals contribueix, així, la despesa funerària de les famílies».

El president d’Asfuncat, Josep Maria Mons, insistia ahir en la reivindicació del sector d’un iva reduït: «Asfuncat fa anys que treballem -juntament amb la patronal estatal, Panasef- perquè el Ministeri d’Hisenda escolti la nostra reclamació de reduir el tipus d’IVA amb el qual grava el servei essencial que prestem les empreses funeràries, que actualment és del 21%. A la majoria de països de la UE, aquest servei gaudeix d’un tipus impositiu reduït, i fins i tot hi ha estats on s’hi aplica el tipus zero. Aquesta és una informació que tota la societat catalana ha de conèixer; no ens cansarem de denunciar aquesta anomalia fins que aconseguim que es resolgui».

Assegurances de decessos

Les de dades de la patronal funerària també mostren que les cerimònies laiques també guanyen pes, tot i que només rerpesenten un 21,1% del total. D’altra banda, Asfuncat destaca el clar predomini dels serveis funeraris finançats per assegurances de decessos: en depenen, de mitjana, el 67,7% dels serveis prestats per les funeràries. La resta, el 32,2%, els sufraguen, directament, els particulars o són de beneficència.

Festivitat de Tots Sants

Amb motiu de Tots Sants, molts cementiris amplien els horaris i el servei de transport públic per atendre l’augment de visitants. Així mateix, les empreses associades a Asfuncat impulsen diverses d’activitats perquè els usuaris puguin participar de la festivitat amb exposicions, concerts, rutes, visites guiades, misses, pregàries, tallers, etc.