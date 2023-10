Representants de l'Associació Contra el Càncer a Girona han visitat aquest dimarts l'Hospital de Cerdanya, on han signat un conveni de col·laboració que permetrà oferir els serveis de l'entitat als pacients de la comarca. L'atenció psicològica n'és un dels principals, tot i que també es dona suport en la gestió de tràmits amb diverses administracions i s'ofereixen diferents tipus de tallers en línia per promoure el benestar físic i social de la persona que pateix la malaltia i el seu entorn familiar. Ara per ara, l'associació atén unes 2.000 persones a l'any al conjunt de la demarcació de Girona i ha incorporat ja una desena d'usuaris de la Cerdanya en el primer mes que ofereix els seus serveis a la comarca.

La gerent de l'Associació Contra el Càncer a Girona, Pepi Soto, ha explicat que tot i que l'atenció hospitalària que reben les persones que pateixen la malaltia és "molt bona", cal anar més enllà de l'ajuda mèdica i, per tant, l'entitat treballa per cobrir les seves necessitats. D'aquesta manera, l'acord amb l'Hospital de Cerdanya permet fer arribar a la comarca els serveis gratuïts que ofereixen. D'altra banda, ha aprofitat la visita per fer una crida a la població per sumar nous voluntaris que facin tasques d'acompanyament.

Per la seva banda, el director general de l'Hospital de Cerdanya, Xavier Conill, ha indicat que el conveni suposa "un pas més" en la millora de l'atenció dels pacients amb càncer i els seus familiars. Així, ha detallat que aquesta és una malaltia "greu, complexa i estigmatitzava en molts casos" i ha dit que la feina de l'entitat té com a objectiu millorar la seva qualitat de vida. Finalment, ha dit que la intenció és que els serveis es puguin anar incorporant progressivament també entre els pacients de l'Alta Cerdanya, administrat per França. De fet, alguns d'ells ja es podran beneficiar d'aspectes de formació en rehabilitació i atenció psicològica.