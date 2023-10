Davant una resolució judicial desfavorable, de vegades el ciutadà que s’hi ha vist implicat es troba que ha de fer front al pagament de diverses despeses generades durant tot el procés. I de vegades, aquestes quantitats poden ser molt elevades, segons el tipus de procediment, les parts implicades (sumant els procuradors, si hi han intervingut pèrits...) i segons el tribunal que ho dictamini.

En sentència ferma, el jutge o tribunal és qui té la potestat d’imposar en la condemna, més enllà de possibles multes o indemnitzacions de caràcter econòmic, el pagament de les costes processals. Llavors, el lletrat d’administració de justícia és qui ha de fer la taxació i requerir a la part perdedora del plet que pagui una part de les despeses, o la seva totalitat.

Dins d’aquestes despeses hi ha les que estan associades als honoraris dels funcionaris, que són ingressades al Tresor Públic. Quan aquestes quantitats no es paguen, el Ministeri de Justícia notifica a l’interessat de l’impagament, i se li dona un termini per pagar-ho de forma voluntària. En cas que no es pagui durant aquest temps, l’administració inicia un procés executiu que pot comportar l’embargament del patrimoni.

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar ahir una llista de diversos expedients judicials on els interessats no havien pagat les costes corresponents als honoraris dels funcionaris. En total hi ha 145 ciutadans de tot Espanya a qui l’Estat no ha pogut localitzar per tal de notificar-los el deute, motiu pel qual ha publicat una notificació al BOE amb el número de la sentència i el DNI de l’interessat.

De la llarga llista, hi ha una dotzena de procediments que s’han dut a terme en algun dels tres jutjats contenciosos-administratius de Girona. Les quantitats que deuen els interessats en aquests casos van entre els 100 i els 300 euros en els casos gironins, i tots són de resolucions de fins a cinc anys enrere que sumen uns 3.000 euros en total.

A Barcelona hi ha una vintena de ciutadans que han estat condemnats a pagar aquestes despeses per procediments contenciosos, i les quantitats són de fins a 300 euros, i als contenciosos de Tarragona l’Estat reclama des de 50 euros fins a 400. Val a dir que és en altres òrgans com els penals, els de primera instància, els tribunals superiors de justícia o a l’Audiència Nacional, on les quantitats a pagar són més elevades. Precisament, un ciutadà condemnat a pagar les costes per un procediment de la sala contenciosa número 7 de l’Audiència Nacional té pendent un deute de 44.000 euros amb l’Estat. Aquest, igual que a la resta de deutors, tindrà un mes a partir d’avui per ingressar l’import.