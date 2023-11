L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, ha fet una crida a través de les xarxes socials demanant ajuda als veïns per combatre els robatoris al municipi. En un vídeo penjat al seu perfil d'Instagram, Puig es dirigeix als habitants per demanar-los que si veuen alguna actitud incívica o sospitosa truquin al 112. "Molts cops els veïns em diuen que veuen actituds estranyes, i d'aquesta manera podrem posar fre abans que ja sigui tard", explica el batlle.

Una matrícula, el color d'un vehicle o la descripció d'una persona poden ser de molta ajuda a l'hora de perseguir l'autor d'un robatori. L'objectiu de la iniciativa, coordinada amb els Mossos, és prevenir o facilitar la tasca policial per frenar la delinqüència.

El municipi, que no té policia local i depèn de la comissaria de Mossos d'Esquadra d'Olot, pateix habitualment una onada de robatoris que s'inicia entre el canvi d'hora de tardor i que s'allarga fins a les dates nadalenques. I ahir tres habitatges ja van viure-ho en carn pròpia. Segons explica Puig, entre les sis i les vuit del vespre es van produir tres robatoris amb força a tres cases del centre. Els lladres van entrar per una finestra i van deixar totes les habitacions desmanegades, presumptament buscant diners. "És el mateix sistema que feien servir l'any passat, busquen diners però no semblen professionals", indica Puig.

Els veïns afectats interposaran les denúncies pels fets als Mossos. Per ara, no hi ha detinguts. En tot cas, gràcies a la coordinació amb el cos policial, a partir d'avui i durant les pròximes setmanes el municipi comptarà amb més presència policial.

Manca d'efectius

El batlle indica que la Garrotxa pateix des de fa temps per la manca de presència policial. "Falten més Mossos a la comarca, i és important que a la Comissaria d'Olot es doti de més efectius per cobrir aquestes èpoques de l'any", indica, ja que tot i estar "molt agraïts" de l'augment policial al poble, "deixaran descobertes altres zones que potser també els necessiten", subratlla. De fet, recorda que a escala comarcal es va decidir posar un sistema de càmeres als accessos per controlar les entrades i facilitar la tasca policial. "En pobles petits, si no ens dotem nosaltres mateixos d'aquests serveis, és molt difícil que els Mossos puguin arribar a tot".

L'anterior legislatura va traslladar-li al conseller d'Interior la necessitat d'augmentar el cos policial a la comarca. "Si veig que els robatoris continuen traslladaré una queixa formal al Departament d'Interior demanant més presència a la comarca", conclou.