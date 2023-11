Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que operava arreu d'Espanya mitjançant l'estafa del «fill en problemes», també coneguda com la del «fals fill».

Han detingut 17 persones a les localitats gironines d'Olot, la Bisbal d’Empordà i també a sis municipis catalans més (Premià de Mar, Granollers, Mollet del Vallès, Santa Maria de Palautordera, Vic i Canovelles.). Estan acusades de ser presumptes autores dels delictes de pertinença a grup criminal, estafa, coaccions, detenció il·legal i robatori amb violència i intimidació. A les comarques de Girona hi ha hagut diverses actuacions contra estafadors d'aquesta mena, les més recents a Banyoles, Salt i Girona per part de la Policia Nacional.

Aquesta banda desarticulada pels Mossos havia dissenyat un entramat criminal per estafar persones d’arreu d’Espanya i obtenir els diners a través de testaferros que prèviament havien seleccionat.

La investigació policial va començar arran d’una denúncia presentada a Palma de Mallorca, en la que la víctima va rebre un missatge al seu telèfon mòbil en el qual es feien passar pel seu fill i li demanaven un traspàs de diners per fer front a uns pagaments. Aquesta víctima, en pensar que efectivament estava parlant amb el seu fill, va fer tres moviments bancaris en els que va acabar traspassant un total de 11.885 euros a tres comptes bancaris diferents.

Mçes de 60.000 euros estafats

El mateix dia que van passar aquests fets, el 13 de maig, una segona víctima va denunciar que havia rebut al seu compte un abonament de 3.970 euros i que a través d’un amic seu havia de treure en metàl·lic aquesta quantitat de diners per donar-li a una tercera persona. Aquests diners eren part dels 11.885 euros que acabaven d’estafar. Posteriorment, van acompanyar la víctima a un local d’apostes de Mataró per tal de fer més reintegraments de diners. Aquesta acció es va fer contra la voluntat de la víctima, ja que es va sentir coaccionada.

La Unitat d’Investigació de Premià de Mar es va fer càrrec de les investigacions i va poder acreditar l’existència d’un grup criminal que estava especialitzat en aquesta tipologia delictiva. A banda d’atribuir-li aquest fet, els investigadors també els relacionen amb fets de similars característiques en els que les víctimes que han patit el perjudici econòmic resideixen arreu d’Espanya: Sant Cugat del Vallès, Argentona, Lleida, Madrid, Badajoz i València. En total aquest grup ha estafat més de 60.000 euros.

El dia 2 de novembre els Mossos van portar a terme el dispositiu per desmantellar la banda i van detenir 17 persones. A banda també van intervenir uns 2.000 euros en efectiu.

Dels 17 detinguts, 12 van quedar en llibertat després de declarar en seu policial mentre que els altres cinc van passar dissabte a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Mataró.

El modus operandi

Aquest grup criminal seguia sempre els mateixos patrons per consumar l’estafa: primer enviaven missatges a través de whatsapp on es feien passar pel fill/a de les víctimes. En aquest missatge els hi deien que havien hagut de canviar el número de mòbil ja que se’ls hi havia trencat i que només podien parlar per missatge, i que necessitaven diners per fer front a algun pagament que tenien pendent.

En cas que la víctima es cregués el relat i fes les transferències de diners, li feien fer a números de compte de testaferros propers al lloc de residència dels estafadors, que prèviament havien seleccionat a través de persones que es dedicaven a captar-les. En la majoria dels casos seleccionaven persones vulnerables i que no mostressin gran resistència en cas de detectar que estaven fent alguna irregularitat.

Un cop aquestes testaferros rebien els diners al seu compte, els estafadors els hi feien treure en metàl·lic del banc, o bé els hi feien traspassar a un altre compte bancari. D’aquesta forma, sense saber-ho, els testaferros es convertien en partícips en l’activitat delictiva.